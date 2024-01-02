BUÜ, sektör temsilcileriyle işbirliğine odaklandı

Bursa Uludağ Üniversitesi kalıp imalatı yapan bir sanayi kuruluşu ile ortak proje hazırlayıp, bilimsel danışmanlık yapmak ve öğrencilere staj yapma imkanı sunmak için protokol imzaladı.

Yer aldığı Araştırma Üniversiteleri kategorisinde daha üst sıralara tırmanabilmek amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), farklı sektör temsilcileriyle akademik ve bilimsel ortaklık protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, sektörün öncü kuruluşlarından olan Akteknik Kalıp İmalatı A.Ş. ile işbirliğinin kapılarını araladı. Ortak proje faaliyetleri, akademik ve bilimsel danışmanlık, staj ve uygulama destekleri başlıklarında hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Akteknik Kalıp İmalatı A.Ş. Genel Müdürü Bülent Göral imza attı.

Ana hedef proje çıktılarının veriye dönüşmesi

Tören öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2021 yılından itibaren YÖK’ün belirlediği Araştırma Üniversiteleri kategorisinde yer aldıklarını hatırlattı. Bu kapsamda araştırma, geliştirme ve proje niteliğinin yükseltilmesi noktasında ciddi bir çaba gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Yer aldığımız kategoride Ar-Ge yapılması, proje üretilmesi ve bu projelerin veriye dönüştürülerek akademik gelişmeye katkı sağlanması hedefleniyor. Üniversitemiz de 2 yıldır bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Akademik ve bilimsel altyapımızı yenilemeye, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye ve hep birlikte ortak projeler üretmeye gayret ediyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol de bu amaca hizmet edecek değerli bir girişim olacak. İki tarafa da fayda getireceğine inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite ile işbirliği katkı sağlayacak

Akteknik Kalıp İmalatı A.Ş. Genel Müdürü Bülent Göral ise firma olarak nitelikli üretime odaklandıklarının altını çizdi. Yenilik ve teknolojik gelişim noktasında akademik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Bülent Göral; “Üretim süreçlerimizde firma olarak pratik deneyimin yanı sıra teorik bilgiye de ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi ve onun değerli akademisyenleriyle işbirliği içerisinde olmanın bizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Proje birlikteliği, staj desteği ve ortak çalışma kültürü konularında işbirliği yapacağımız için mutluyuz” dedi.

Protokol imza töreninde BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam ve firma yöneticileri de hazır bulundu.