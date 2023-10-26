BUÜ ve BAÜN arasında anlamlı protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) arasında imzalanan protokolle, iki üniversite bünyesindeki tıp fakülteleri ortak projeler üretecek ve beraber akademik çalışmalar yapacak.

BUÜ, Üniversite- Sanayi işbirliklerinin yanında farklı üniversiteler ile de işbirlikleri yaparak bilgi ve birikimini toplumun her alanıyla paylaşmaya devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi arasında imzalanan son protokol ile iki üniversite bünyesindeki tıp fakültelerinde; öğretim elemanları, sağlık personeli ve tıp fakültesi öğrencileri ile tıpta uzmanlık eğitimi alan asistanların eğitim faaliyetleri desteklenecek, tıp ve sağlık alanında ortak çalışmalar yürütülecek, Tıpta Uzmanlık alanında yürütülen eğitimlere yönelik işbirliği yürütülecek, karşılıklı poliklinik ve laboratuvar imkanlarıkullanılacak, ortak kongre, sempozyum veçalıştaylar düzenlenecek.

BUÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ferudun Yılmaz, BAÜN RektörüProf.Dr. Yücel Oğurlu, BUÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Cafer Çiftçi, Prof.Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof.Dr. Zekeriyya Arı, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Funda Coşkun, BAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Volkan Yüksel ile dekan yardımcıları ve idari personel katıldı.

“50 yıllık tı fakültemizin birikimine güveniyoruz”

Özellikle yakın illerde bulunan üniversiteler ile ilişkileri güçlendirme konusunda istekli olduklarını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ferudun Yılmaz; “Balıkesir Üniversitesi’ne de daha önce ziyarette bulunmuştuk. Balıkesir Üniversitesi’nin, Uludağ Üniversitesi’nden doğan üniversitelerden birisi olduğu hepinizin malumu. Dolayısıyla iki üniversitenin birbiriyle ortak projeler üretmesi kadar doğal bir şey olamaz. Tıp fakültemiz üniversitemiz ile aynı yaşta. Yaklaşık 50 yıllık bilgi ve birikimden bahsediyoruz. Nitekim bünyemizde bulunan üniversite hastanemiz neredeyse Güney Marmara’nın tamamından vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu bilgi ve birikimi nispeten daha genç üniversitelerimiz ile paylaşmaktan gurur duyarız. Üniversitemiz Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi’nden birisi. Üstlendiğimiz bu misyonda en deneyimli fakültelerimizden birisi olan Tıp Fakültemizin emeğini vurgulamamız gerekir. İki üniversitenin iki güzide fakültesinin yapacağı ortak projelerle ortaya güzel sonuçların çıkacağını düşünüyorum ve işbirliğimizi farklı alanlara da yayabileceğimize inanıyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genç ve dinamik kadro

BAUN Rektörü Prof.Dr. Yücel Oğurlu ile konuşmasında; “Üniversitemiz bünyesinde bulunan tıp fakültemizin kadroları dinamik ve gençtir. Göreve geldikten sonra fakültemiz ve hastanemizde bir takım kadro değişikliklerine gittik ve ekibimize güveniyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin geçmişinin ve kuruluşundan bugüne aktarılan birikiminin farkındayız. BUÜ’nün bu birikimi ve BAÜN’un genç kadrosunu harmanladığımızda ortaya harika işler çıkacağından şüphem yok. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.