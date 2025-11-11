BUÜ ve FEV Türkiye stratejik işbirliği yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik Ltd. Şti. (FEV Türkiye) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan kapsamlı bir protokol imzalandı.

Rektörlük B Salonunda gerçekleşen törene; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırştıoğlu, FEV TR Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Gözüküçük, BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, BUÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ferda Arı, BUÜ Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, akademik ve idari personel ile firma temsilcileri katıldı.

"Protokol tanınırlığımızı artıracak"

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, imzalanan protokolün üniversite için çok kıymetli olduğunu dile getirdi. FEV’in öğrencilere sağladığı staj ve iş imkanlarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kırıştıoğlu, firmanın ağırlıklı olarak Ar-Ge ve Avrupa Birliği (AB) projelerine odaklanmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti. Üniversite olarak uluslararası projelere ciddi düzeyde ihtiyaç duyduklarını ve ulusal/uluslararası proje sayısının artmasıyla kurumun tanınırlığının arttığını vurgulayan Kırıştıoğlu, Türk üniversitelerinin yurt dışı sıralamalarından daha yukarı çıkmasının bu tür çalışmalarla mümkün olacağını ifade ederek, protokolün karşılıklı anlayış içinde işlerlik kazanmasını diledi.

"Hedefimiz dünyaya Türk mühendisliğini tanıtmak"

FEV TR Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Gözüküçük ise, firmanın hedeflerinin başında dünyaya Türk mühendisliğini tanıtabilmek olduğunu vurguladı. Mühendislik çalışmalarında müşterilerinin her zaman bir adım önünde olmaları gerektiğini belirten Gözüküçük, "O yüzden yatırım ve altyapı bizim için çok önemli. Mümkün olduğunca üniversitelerle bu tip anlaşmaları yapıp nitelikli mühendisler çıkarabilmek ve altyapıları kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gözüküçük, imzalanan protokol ile global Horizon projeleri de dahil olmak üzere tam kapasite çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Birlikteliği Avrupa birliğine taşımamız gerekiyor"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar ve Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, FEV Türkiye ile mevcut olan staj, eğitim ve ikili iş birliği çalışmalarının bu yeni protokolle daha da artırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Dekan Akpınar, protokolün, Mühendislik Fakültesinin Proje Yönetimi Ofisi koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği projelerine yönelik çabaları güçlendireceğini vurgularken, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevilgen ise fakültede kurulan laboratuvar altyapısına dikkat çekti. Sevilgen, bu teknik kapasitenin ve FEV ile olan güçlü birlikteliğin mutlaka Avrupa Birliği projelerine taşınması gerektiğini ifade ederek, iş birliğinin sürdürülebilir olacağına inandıklarını kaydetti.

Protokol kapsamında; Ar-Ge, inovasyon, Avrupa Birliği (AB) ve Horizon projelerine odaklanarak, nitelikli Türk mühendislerinin yetiştirilmesine ve uluslararası görünürlüğün artırılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.