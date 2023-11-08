BUÜ ve MMO öğrenci stajları konusunda güç birliği yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile öğrenci stajlarına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Önceki yıl başarıyla yürütülen ve bu dönem için de yeniden imzalanan protokol kapsamında BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencileri yaz dönemi stajları içerisinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nde kaynak, tahribatlı ve tahribatsız muayene konularında, Makina Mühendisleri Odası’nda ise hidrolik ve pnömatik konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapabilecek. Öğrencilerin mühendislik temel uygulamaları içinde yer alan kaynak, hidrolik, pnömatik konularında, teorinin yanı sıra uygulamaları bizzat yaparak bilgi ve deneyimlerini arttırmayı amaçlayan protokol BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ferudun Yılmaz ve Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ferudun Yılmaz, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün daha da geliştirilmesi adına ciddi bir mesai harcadıklarını vurguladı. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda da son yıllarda kapsamlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitelerin eğitim öğretim, bilimsel araştırmaların ve teknoloji geliştirmenin yanında topluma hizmet anlamında da görev üstlenmek durumundadır. Bu kapsamda yerel yönetimler, STK’lar ve toplumun çeşitli katmanlarından gelen taleplerin karşılanması ve karşılıklı işbirliği noktasında kazan-kazan anlayışıyla birbirimize destek olmayı amaçlıyoruz. İmzaladığımız bu protokol sayesinde öğrencilerimizin uygulama anlamında kazandıkları imkân ve ihtimalleri değerli buluyoruz. Bu işbirliği sayesinde öğrencilerimiz, fakültemiz, üniversitemiz ve mezuniyet sonrasında da sektörün kazanımları olacaktır. Desteklerinden dolayı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yönetimine teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Önceki yıl gerçekleştirilen protokolün devamı niteliğinde bir işbirliği sözleşmesi hazırladıklarını aktaran Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akdoğan ise; “Odamızın kaynak atölyelerinde öğrencilerimizin 15 günlük staj yapması, aynı zamanda atölyelerimizde 3 haftalık eğitim ve staj hizmeti verilmesi konusunda işbirliği yapacağız. Makine Mühendisleri Odası’nın nitelikli bir atölyesi var. Biz de kendi atölyelerimizi geliştirdik. 2. Sınıf öğrencilerimiz bu protokol sayesinde üretim ve kaynak alanlarında kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Önceki yıl gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde güzel geri dönüşler aldık. Bu yılda devam niteliğinde bir protokol imzalıyoruz. Üniversitemize, Odamıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel ise bu imkanı yeniden sağladıkları için Üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Sektörde eli kirli mühendislerin öncelik taşıdığını vurgulayan Ahmet İhsan Taşkınsel; “Bu anlamda biz de öğrenci kardeşlerimizin elini kirleteceğiz. Onlara mesleğin detaylarını öğreteceğiz. Biraz bilekleri kırılacak ve sektörün en azından sanayiye yönelik kısmını çok daha yakından görebilecekler. Mesleğin içerisinde olan birisi olarak uygulama ve stajın önemini biliyorum. Temel amacımız mesleki gelişim ve alınan teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesine katkı sağlamaktır. Bu anlamda Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliğini önemsiyoruz. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Adem Akdoğan, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Rıza Yıldız, akademisyenler ve şube yöneticileri de hazır bulundu.