BUÜ ve Osmangazi Belediyesi 'Karagöz'ü uluslararası platforma taşıyacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM) ile Osmangazi Belediyesi arasında geleneksel gölge oyununun ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, geliştirilmesi ve bilimsel zeminde güçlendirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Karagöz’ün Bursa’ya ait bir değer olduğunu belirterek, bilimsel bir platforma taşınmadan ilerlemesinin teknik olarak mümkün olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Kırıştıoğlu, KARAKUM aracılığıyla üniversitenin önderliğinde birçok sanatçıya fırsat verileceğini aktardı. Karagöz’ün daha da büyümesi ve uluslararası formatının zenginleşmesi gerektiğini vurgulayan Kırıştıoğlu, UNESCO bünyesinde bir açılımın Karagöz ve Bursa adına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Osmangazi Meydanı’na Karagöz Evi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise yerel yönetimler ve akademinin işbirliği sonucunda insana değer katan, insanı odaklayan projeler üretmenin önemine dikkat çekti. Başkan Aydın, imzalanan protokolün Karagöz’ün tanıtılması, yeni nesillere öğretilmesi ve somut bir evreye gelmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Aydın, süreci devam eden bir projeleri olduğunu belirterek, bu kapsamda Osmangazi Meydanı’nda KARAKUM ve UNESCO iş birliğiyle bir Karagöz Evi açma hedefleri olduğunu açıkladı. Başkan Aydın, protokolün söz konusu Karagöz Evi projesinin başlangıcı olacağını ve ulusal, uluslararası projelerde işbirliği yaparak katkı sağlayacağını dile getirdi.

KARAKUM, Karagöz alanında faaliyet gösteren dünyadaki tek akademik birim

KARAKUM Müdürü Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı da, Karagöz’ün uluslararası önemine dikkat çekti. Karagöz’ün 2009 yılından bu yana UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer aldığını ve bu sanatın artık Bursa ve Türkiye’den çıkıp dünyanın ortak bir mirası haline geldiğini belirten Doç. Dr. Öztahtalı, "Karagöz’ü bütün dünyaya anlatabilmenin en etkili yollarından biri UNESCO çatısı altında olmasıdır. Bu amaçla bir UNESCO kürsüsü kurma serüvenine girdik. Ayrıca Karagöz konusunda çalışan, akademik altyapısı ve kurumsal yapısıyla dünyadaki tek akademik birim üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KARAKUM’dur" dedi.

Rektörlük B Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, KARAKUM Müdürü Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, Müdür Yardımcısı Hayali Nevzat Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Çanga ile akademik ve idari personelin yanı sıra belediye temsilcileri katıldı.