BUÜ, YÖKAK'ın akredite ettiği 30 üniversite arasında yer aldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde 30 üniversite Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazandı.Çok sayıda kriterin baz alınarak değerlendirmelerin yapıldığı sıralamada Bursa Uludağ Üniversitesi de yer almaya hak kazandı.

YÖKAK Nisan ayı Kurul toplantısında alınan kararla Abdullah Gül, Altınbaş, Bahçeşehir, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çağ, Çukurova, Doğuş, Fırat, Gazi, Hacettepe, Harran, İstanbul Arel, İstanbul Beykent, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Manisa Celâl Bayar, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programında akredite edildi.

Akreditasyon çalışmalarında YÖKAK’ın belirlediği değerlendirme takımı tarafından 2022 yılı içinde BUÜ’ye saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Üniversitenin farklı birimleri, fakülte ve yüksekokullarında gözlem yapan görevliler, kurum içindeki genel kaliteyi değerlendirdi. Akademisyen, idari personel, mezun, paydaş ve öğrencilerle gerçekleştirilen birebir görüşmelerin ardından hazırlanan rapor, YÖKAK yetkililerine sunuldu. BUÜ’nün açıklanan 30 Akredite Üniversite yer almasında, saha gözlemi ve gelecek vizyonunda gerçekleştirilen yatırımlar önemli bir yer tutuyor.

Akredite edilen program sayısı 15’e çıktı

Kurumsal Akreditasyon Programı’ndan başarı ile çıkan ve akredite edilen üniversiteler arasında yer almayı başaran BUÜ’nünRektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu istikamette atılan adımların netice vermesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Geniş bir ekiple, planlı ve azimli bir çalışma programı ortaya koyduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip üniversitesiyiz. 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokuluna sahibiz. Akredite edilen 30 üniversite içinde aynı şartları taşıyan başka bir eğitim kurumu yok. Mevcut şartların olumsuzluğuna asla sığınmadık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konunun önemine dikkat çektik. Kurduğumuz Kalite Koordinatörlüğü’nün hazırladığı vizyon çalışmalarımızı yürüttük. 3 yıllık uzun bir yolculuğun ardından 6 olan akredite program sayımızı 15’e çıkardık. 2023 yılında akredite edilmesini beklediğimiz programlarla birlikte bu sayının artacağına inanıyoruz” dedi.

Üniversite tarihinde toplam kalite çalışmalarıyla YÖK hizmetleri çerçevsinde bütün üniversite çapında ilk kez ISO 9001-2018 Kalite yönetim sistemi belgesi almayı başardıklarını da sözlerine ekleyen Rektör Kılavuz; “Şimdi de YÖKAK’ın 30 akredite üniversitesi arasına seçildik. Üniversitemize bu gururu yaşatan başta Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Funda Coşkun ve ekibi olmak üzere, tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz çok daha iyisini hak ediyor” açıklamasında bulundu.