BUÜ Ziraat Fakültesi'nin iki bölümü akredite olmayı başardı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 2022-2023 döneminde ilk kez başvurduğu Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nden (ZİDEK) iki programında akredite olmayı başardı.

BUÜ Ziraat Fakültesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin tespit edilmesi amacıyla ZİDEK’e yaptığı başvurunun sonuçları açıklandı. Fakültenin Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni lisans programları kurum tarafından geçerli not alarak 2 yıllığına akredite edildi.

Detaylı bir değerlendirme sürecine tabi tutuldu

Gelişme hakkında açıklamada bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni lisans programları için 2022-2023 döneminde ilk kez genel değerlendirme yapılması amacıyla 31 Ocak 2022 tarihinde ZİDEK’e başvurduklarını söyledi. Lisans programlarına ait detaylı bir Özdeğerlendirme Raporu hazırladıklarını ve 9 Temmuz 2022 tarihinde kuruma ilettiklerini kaydeden Prof. Dr. İlhan Turgut; “Özdeğerlendirme Raporumuzun ön incelemesi 14 Ekim 2022’de tamamlandı. Ardından ZİDEK Kurum Değerlendirme Takımları 7-9 Kasım 2022 tarihlerinde Fakültemizi ziyaret etti. Programlar, öğrenciler, program eğitim hedefleri, program çıktıları, sürekli iyileştirme, eğitim planı, öğretim kadrosu, altyapı, kurum desteği ve maddi kaynaklar, organizasyon ve karar alma süreçleri, disipline özgü ölçütler yönüyle değerlendirildi. Kurumun yaptığı sonuç açıklamasında Biyosistem Mühendisliği ve Zootekni lisans programlarımızın 28 Mart 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile akredite edildiği tarafımıza tebliğ edildi. Bu süreçte bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz olmak üzere, üst yönetimimize, özveri ile sürecin geride bırakılması için çalışan akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Kılavuz, “Akreditasyon başarısı artarak devam edecek”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren topyekün bir kalite süreci başlattıklarını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, alınan başarılı sonuçların asla tesadüf olmadığının altını çizdi. Fakülte, bölüm veya program bazlı akreditasyon çalışmalarının genel kalitenin arttırılması için yeterli olmayacağına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu çalışmaların üniversitenin her birimine yayılmasına, akademik ve idari kadronun bu konuyu sahiplenmesine ve tüm faaliyetlerin de bu hedef üzerine kurgulanmasına dikkat ettik. Öğrencimizden kıdemli akademisyenlerimize, üst yönetimden hiyerarşinin en altındaki personelime kadar kalitenin özümsenmesi amacıyla çalıştık. Bu konuda daha önce bir çalışma yapmamış veya mevcut kalitesinin standartlarını tespit etmemiş tüm birimlerimizle görüştük. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde bulunan her kişi ve birimin organizasyonun içerisinde yer aldığını ve kendi faaliyetlerini bu çerçevede yürütmesi gerektiğini anlattık. Ziraat Fakültemizin de ilk kez bu dönem bir akreditasyon başvurusunda bulunması da yaptığımız tavsiyeler neticesinde olmuştur. Alınan başarının arka planında ciddi bir planlama ve yoğun bir hazırlık süreci bulunmaktadır. Akreditasyon çalışmalarımız diğer tüm kurumlarımızda devam etmektedir. Başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Sonuçlarda emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, sürecin aynı standartların korunarak sürdürülmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.