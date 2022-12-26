BUYSAD asgari ücret zammı fırsatçılarına tepki gösterdi

Asgari ücrete gelen zammı fırsat bilen bazı sektörlerin ürün fiyatlarında yüzde 35 ile 50 arasında değişen oranlarda zam yaptıklarına dikkat çeken Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) fırsatçılık yapmak isteyenlere tepki gösterdi.

BUYSAD Dernek Başkanı Coşkun Dönmez, işçilik maliyetlerinin sektörlere göre değişiklik gösterdiğini belirterek, emek yoğun sektörlerden başlıcası olan endüstriyel yemek sektöründe bile işçilik maliyetlerinin gider kalemlerinde ortalama yüzde 25’i geçmediğini ifade etti. Başkan Dönmez, üretimde ağırlıklı olarak makine kullanan, ham madde ve genel giderleri ise bir süredir sabit olan sektörlerde ise maliyet artışının daha az olacağını savundu. Buna rağmen asgari ücret artışı bahane edilerek ürün fiyatlarına yapılan fahiş fiyat artışlarına tepki gösteren Dönmez, "Yeni açıklanan asgari ücretin maliyetlerinde yüzde 13, son üç aylık enflasyonun yüzde 15 ve genel giderlerinin ise yüzde 5 artışa yol açtı. Toplamda yüzde 33’lük bir maliyet artışımız söz konusu. Buna göre 2023 yılının ilk üç ayında menü fiyatlarımıza yüzde 33 zam olacağını tahmin ediyoruz. 35 lira civarında olan 4 kap yemekten oluşan menülerimizi 45 lira olarak güncelleyeceğiz. Defalarca ifade ettiğim üzere endüstriyel yemek sektöründe emek çok yoğundur. Üstelik salgın dönemi ve savaş yüzünden gıda fiyatları aşırı yükseldi. Ancak hesap ortadadır. Tüm artış oranımız şu an için yüzde 33 düzeyindedir. Bu yüzden, önümüzdeki 3 ay için menü fiyatı artış onaranımız bununla sınırlı olacak. Elbette bu mönülere ekmek, salat-bar, yoğurt gibi hizmetlerin de ilave edilmesi halinde fiyatlarımız 60 veya 70 lira bandına çıkacaktır” dedi.

“Emek yoğun olmayan sektörlerde maliyet artışı sınırlıdır”

Deterjan, ambalaj, kuru gıda, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi hizmet üretmeyen sektörlerde ise işçilik giderlerinin yüzde 10’un altına olduğuna vurgu yapan Coşkun Dönmez, "Son dönemde enerji ve akaryakıt fiyatlarının dolar bazında aşağı yönlü seyir izlediğini, dövizin ise uzunca bir süredir sabit kaldığını ifade etti. Buna rağmen söz konusu sektörlerin asgari ücret artışını fırsata çevirmek çabası içinde olduklarını üzülerek görüyoruz. Endüstriyel yemek sektörünün diğer kalemleri ise ambalaj ve deterjandır. Bu ürünleri almaya kalktığımızda yüzde 35 hatta 50 oranında fiyat geçişleri olduğunu görüyoruz. Bu doğru değil ve fırsatçılıktır. Biz buna izin veremeyiz. Maliyetlerimizin haksız şekilde arttırılmasını doğru bulmuyoruz. Sektör olarak tepkimizi ortaya koyuyoruz ve devletin ilgili birimlerinin bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.