Büyük acının üstünden 21 yıl geçti: Sakaryaspor, o kara günü videolu mesajla andı

Yozgat’ın Pazarcık ilçesinde 21 yıl önce takım otobüsünün deplasmana giderken şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sakaryaspor kafilesinden 6 kişi, takımın sosyal medyasından paylaşılan videolu mesajla anıldı.

Sivasspor’la karşılaşmak için 7 Eylül 2002 tarihinde yola çıkan ve Sakaryaspor kafilesini taşıyan otobüs, Yozgat’ın Pazarcık ilçesinde şarampole devrildi. Meydana gelen kazada yönetici Fethi Güntekin, genel menajer Aykut Yiğit, masör Cüneyt Çukur, futbolcu Fırat Öndil, malzemeci Fevzi Ergünoğlu ve şoför Selami Uludağ hayatını kaybetti. Bu çerçevede Sakaryaspor için kara gün olan 7 Eylül tarihinin üzerinden tam 21 yıl geçti. Sakaryaspor Kulübü ise kazanın yıl dönümü sebebiyle sosyal medyasından, hayatını kaybedenleri videolu mesajla andı. Yapılan paylaşımda, “21 yıl geçti ama acımız hala taze. Sivas deplasmanı için çıktığı yolda şarampole yuvarlanan otobüsümüzde hayatını kaybeden Fethi Güntekin, Aykut Yiğit, Cüneyt Çukur, Fırat Öndil, Fevzi Ergünoğlu ve Selami Uludağ’ı saygı ve özlemle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

“Sakaryaspor’un en kara günü”

Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını belirterek sosyal medyasında, “Şanlı tarihi Türk futboluna damga vuran Sakaryaspor’un en kara günü olan 7 Eylül 2002’yi hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtir, bir kez daha büyük Sakaryaspor camiasına başsağlığı dilerim. Görev şehitlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.