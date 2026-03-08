Büyük araçlara küçüklüğünden beri hayranlık duyan Buket, 3 yıldır ağır vasıta eğitmenliği yapıyor

Çanakkale’de 3 yıldır ağır vasıta hocalığı yapan Buket Alakaş, "Bu konuda çok ön yargılar var. Kadınların araba kullanma konusunda sıkıntılı olduklarını genelde erkekler dile getiriyorlar. Kadınların istedikleri zaman yapamayacakları bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Çanakkaleli Buket Alakaş (49) 23 yıldır direksiyon eğitmenliğinin son 3 yılında ise ağır vasıta araçlar için direksiyon eğitmenliği yapıyor. Erkekler tarafından kadınların trafikte çok da istenmediğine dikkat çeken Buket Alakaş, kadınların istedikleri zaman başaramayacakları bir şey olmadığına dikkat çekti. Alakaş, ağır vasıta eğitmenliği sırasında daha çok erkek öğrencilerinin olduğunu ve onu gördüklerinde hoca aradıklarını belirterek, "Hocamız kimdi diye soruyorlar. Ben bilgi veriyorum; buradan başlayacağız, böyle yapacağım diyorum. ‘Onu anladık da yani hocamız nerede’ diye soruyorlar" dedi.

Erkeklere ağır vasıta öğretmekten dolayı da ayrıca bir mutluyum

Kadınların istedikleri zaman yapamayacağı bir şey olmadığını söyleyen direksiyon eğitmeni Buket Alakaş, "2005 senesinden beri bir fiil direksiyon öğretmenliği yapıyorum. B sınıfından başlamak üzere ağır vasıtada kamyon, otobüs, tır bütün araçların ağır vasıta ve diğerlerinin eğitmenliğini yapıyorum. Bu konuda çok ön yargılar var. Kadınların araba kullanma konusunda sıkıntılı olduklarını genelde erkekler dile getiriyorlar. Kadınların istedikleri zaman yapamayacakları bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten çocukluğumdan beri araba kullanmayı seven bir insanım. Ağır vasıtaya da hep çocukluğumdan beri bir ilgim oldu. Küçük araçlardan daha çok ağır vasıtaları, kamyonları, tırları hep böyle özenerek, bakarak devam ettim. Hocalığa da B sınıfında başladım yani otomobil ehliyetinde başladığımda ağır vasıtalara yine bir özenti hep olduğu için böyle bir şans doğdu bana ve bu şekilde devam ettim. Mutluyum şu anda bu işimden, ağır vasıta hocalığı yapmaktan dolayı. Erkeklere ağır vasıta öğretmekten dolayı da ayriyetten bir mutluyum" dedi.

Yoğunluk erkek ama kadın öğrencileri de var

Erkek öğrencilerinin yanı sıra kadın öğrencilerinin de olduğuna dikkat çeken eğitmen Buket Alakaş, "İş için olduğu için evet erkekler daha çok geliyor ama kadın sürücülerim de oluyor dönem dönem. Genellikle bunlar yurt dışı bağlantısı olan eşlerine yardımcı olmak açısından başlıyorlar ama daha sonrasında devam ediyorlar. Şu anki dönemimde de var iki tane bayanım. Onlarda da böyle bir yavaş yavaş yeni bir oluşum oluyor. Hoşuma da gidiyor bu. İnşallah daha da çoğalır" diye konuştu.

Geldiklerinde hoca arıyorlar

Öğrencilerinin onu görmesine rağmen bir hoca aramaya devam ettiklerini kaydeden Buket Alakaş, "3 senedir ağır vasıta hocalığı yapıyorum. Genellikle şöyle oluyor, geldiklerinde hoca arıyorlar. Yani hocamız kimdi diye soruyorlar. Ben bilgi veriyorum; buradan başlayacağız, böyle yapacağız diyorum. ‘Onu anladık da yani hocamız nerede?’ diye soruyorlar. Çünkü bir erkekle muhatap olmak istiyorlar, ben olduğumu söylediğinde önce şaşırıyorlar sonra hoşlarına gidiyor. Sonra gurur duyduklarını söylüyorlar bu da tabii gurur verici bir şey benim adıma" ifadelerini kullandı.

Biz de trafikte varız

Kadınların da trafikte var olduklarını söyleyen Alakaş sözlerine şöyle devam etti: "Kadınların istediklerinde yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz daha titiz ve daha detaycı olduğumuz için trafikte belki erkekler tarafından çok istenmiyor olabiliriz ama biz de trafikte varız diye düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğimizi de düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."