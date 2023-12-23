Büyük balık küçük balığı yiyemedi, hamsi bollaştı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bolluk fiyatlara da yansıdı, hamsinin kilosu 70 liraya düştü.

Bandırma’daki balık tezgahları, hem bolluk hem de ucuzluk yönünden vatandaşların yüzünü güldürüyor. Özellikle hamsi bolluğu fiyatlara da yansıyor. Hamsi balığının kilosu 70 liradan, bir buçuk kilosu ise 100 liradan satılıyor. Balıkçılar, bu sene palamut balığının denizde az olması sebebiyle, hamsinin palamuta av olmadığını ve bu durumunda hamsi bolluğuna yol açtığını belirtiyorlar.

Balıkçı Metin Çokgezenler, yaptığı açıklamada balık fiyatları ile ilgili bilgiler de vererek, “Bandırma Körfezi’ndeki hamsi bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü. Havaların soğuması sonucu balık çeşitleri bollaştı. Sardalyanın kilosu 50, istavrit ve hamsinin kilosu 70’liradan satılıyor. Mezgit balığı da gelmeye başladı. Kilosunu 150 liradan satıyoruz” diye konuştu.

Denizde bu yıl büyük balığın olmaması nedeniyle hamsinin bol olduğunu ifade eden Çokgezenler, “Palamut ve lüferin az olması hamsinin denizde çoğalmasına yol açıyor. Yani büyük balık, küçük balığı yiyemedi. Hamsi de böylece Marmara Denizi’nde bollaştı” dedi.