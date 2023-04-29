Büyük Birlik Partisi Bursa seçim bürosu açıldı

Büyük Birlik Partisi’nin Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) düzenlenen programında partililer bir araya geldi. Açılışa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, milletvekili adayı İsmail Demir ve diğer adaylar, İl Başkanı Haldun Filizli, Alperen Ocakları Bursa İl Başkanı Ferhat Levent ve partililer katıldı.

14 Mayıs tarihinde seçimlere hazırlanan Büyük Birlik Partisi Bursa Teşkilatları çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyük Birlik Partisi’nin Osmangazi seçim bürosu açılışı milletvekili adaylarının katılımı ile gerçekleşti.

Büyük Birlik Partisi’nin Fatih Mahallesi’ndeki seçim bürosu mehter marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile açıldı. Kuran’ı Kerim okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Milletvekili adayı İsmail Demir’in açılış ve selamlama konuşması yaptı. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, “Biz gücümüzü enerjimizi genç kardeşlerimizden alıyoruz. Büyük Birlik Partisi 30 yıl sonra ilk kez barajsız seçime giriyor. Kendi logo ve adaylarımızla seçime gireceğiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiren teşkilatımızın adaylarımızın emeklerini inşallah Allah ziyan etmez. Teşkilatlarımız çok iyi çalışıyor. Genel Başkanımız Bursa’ya geldiğinde biz her iki bölgeden en az birer milletvekili kazanacağımızın sözünü vermiştik. Bugün burada daha fazlasının enerjisini görüyorum. Bu iki, üç, dört olacak" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. Bölge 1. Sıra adayı Ekrem Alfatlı da Yüce Rabbim Alperenleri başımızın üstünden eksik etmesin sözleri ile konuşmasına başladı. Alfatlı, "Öncelikle seçim büromuzun açılmasına vesile olan İsmail Demir kardeşimize, bundan sonra açılacak olan onlarca seçim bürolarımızın ,mahallemize kentimize ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Değerli arkadaşlar BBP bundan 30 yıl önce ebedi siyasi liderimiz şehidimiz Muhsin başkanımız ve arkadaşları tarafından Adriyatik’ten Çin Seddine kadar kaynaşmış ve birleşmiş Türk İslam hayali ile ortaya çıktı. Kürtü, Türkmeni ,çerkezi alevisi sunnisi kim kendini nasıl ifade ediyorsa biz Büyük Türk Milletiyiz ve hepimiz bir kilimin desenleriyiz. Biz her şeyi tartışabiliriz. Bizim tartışmayacağımız konular kırmız çizgimiz bellidir. Allah’ın birliği, Peygamberimizin Risaleti, ülkemizin birliği ve bütünlüğü, devletimiz, bayrağımız milli birliğimiz dışında her şeyi konuşabiliriz. Büyük Birlik Partisi Anadolu insanımızın karnı tok başı dik bir şekilde iktidara uzanma eli olma umudu ile ortaya çıktı" dedi.

Konuşması sık sık sloganlarla ve alkışlarla kesilen Alfatlı seçime barajsız gireceklerini tekrar hatırlatarak, “Geçmişte Anadolu insanımız ’iki oyum olsa birini size verirdim’ diyordu. Şimdi o fırsat var. İki oy kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk baştan itibaren adayımızdır. Milletvekili seçimlerine ise biz kendi logomuz ve kendi adaylarımız ile Cumhur İttifakı çatısı altında birinci sırada yer alıyoruz. Her türlü terör örgütünün şubeleri karşısında Alperenlerimize Büyük Birlik Partisi’ne oy istiyoruz. Bu seçimler Türkiye’nin bağımsızlığı seçimi, bölgesinde lider olma seçimidir. Mazlumların seçimidir. İşte bu yüzden BBP Cumhur İttifakı içerisindedir. Allah’ın izni ile 14 Mayıs’ta sandıklardan güller çıksın diyorum. Bursa’mızın sorunlarını ev ev, mahalle mahalle, sokak sokak biliyoruz. Vatandaşımızın sesi, soluğu ve temsilcisi olarak sizlerden bu tarihi seçimlerde yerli ve milli adaylarla yetki istiyoruz" dedi.

Ardından seçim bürosunun kurdelesi kesildi. Alfatlı, sorulan soruları yanıtladı, hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.