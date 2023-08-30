Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Aksu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ramiz Aksu mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 101 yıl önce başlattığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanmış, Türk milleti adına büyük bir zafer elde edilmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki kahraman ordumuz, vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmış ve bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün, millet olarak bu önemli günü 6 Şubat depremlerinden dolayı buruk ama gururla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.