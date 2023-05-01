Büyük Birlik Partisi'nde SKM başkanı belli oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Özel Kalem Müdürü Bedirhan Çolak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı oldu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Özel Kalem Müdürü Bedirhan Çolak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı oldu.
BBP 3. sıra Milletvekili Adayı Selim Öztürk, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlığı görevini BBP Özel Kalem Müdürü Bedirhan Çolak’a devretti. 28 yaşındaki Çolak’ın, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olduğu öğrenildi.