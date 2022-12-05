Büyük Birlik Partisi'nden Kocaeli'ye teşekkür

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’de düzenlenen Büyük Birlik Partisi mitingi, partinin bugüne dair Kocaeli’deki en kalabalık mitingi oldu. Mitinge katılanlara teşekkür eden BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, "Bizler bu halkın gücünden üstün bir güç ve irade tanımıyoruz" dedi.

Kocaeli’de geçtiğimiz hafta düzenlenen Büyük Birlik Partisi mitingine 5 binden fazla kişi katıldı. Güçlerini milletten aldıklarını belirten BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, mitinge katılanlara teşekkür etti. Küpçü, "Kocaeli tarihinde Büyük Birlik Partisi olarak ilk defa 5 binlerin üzerinde böyle bir miting gerçekleştirdik. Tabii bizim için yeni bir deneyim oldu. Bu bizim için ciddi bir başarıdır. Birçok emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve Kocaeli halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonu küçültmek için uğraşanların olduğunu görüyoruz. Bu bizleri daha güçlü bir hale getiriyor ve tüm teşkilatımızın birbirine daha çok kenetlenmesini sağlıyor. Kocaeli halkı bizlere sahip çıktı ve Kocaeli siyasetinde Büyük Birlik Partisi’ni görmek istediklerini sokaklarda ellerinde bayraklarla gezerek ilan ettiler. Bizler bu halkın gücünden üstün bir güç ve irade tanımıyoruz. Gücümüzü milletimizden alan siyasi bir dava hareketiyiz. Bu sebeple tüm bizlere gönül veren dava arkadaşlarımıza ve Kocaeli halkımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Kalabalık sessiz yığınların sesi olmak için çıktığımız bu yolda, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun emin olun bugün yaşasaydı yapmak isteyeceklerini yapmaya çalışıyoruz. Durmadan, yılmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.