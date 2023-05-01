Büyük Birlik, stand çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İlçe Başkanı Ramiz Aksu ve yönetim kurulu üyelerinin çalışmaları son hızla devam ediyor. Üye katılımları ve yapılan ziyaretler sonrasında Silivri sahilinde stand çalışmalarını da sürdüren Başkan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri partisi ve Cumhur ittifakına destek taleplerini yineliyor. Stand çalışmalarında İstanbul Milletvekili adayı Sinan Abdullah Azder ve Adem Kayaner de hazır bulunuyor.

Başkan Aksu “Standımızı Kurup Büyük Birliğimizi Anlattık Bu seçim Baraj yok biz varız diyerek hizmetkar olmaya talip olduk” dedi.