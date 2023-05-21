Büyük Erkekler Dünya Kupası İstanbul'da tamamlandı

İstanbul’da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi’nde bugün oynanan takım müsabakalarının ardından son buldu. Organizasyonda Kazakistan şampiyon, Hollanda ikinci, Güney Kore de üçüncü oldu.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen turnuvada, 65 ülkeden 348 eskrimci mücadele etti. Sporcuların ilk iki günde bireysel, son günde ise takım halinde piste çıktığı organizasyonda; bireyselde Alexandre Bardenet (Fransa) birinci, Mate Tamas Koch (Macaristan) ikinci, Tristan Tulen (Hollanda) ve Davide Di Veroli (İtalya) kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Başarılı sporcu, takım ve antrenörler kupa ve madalyalarını; TEF Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, TEF Başkan Yrd. Abdurrahman Karataş, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, FIE Supervizörü Janine Lamon ve FIE Hakem Komisyonu Üyesi Olga Cojocari’nin elinden aldı.

Öte yandan Dünya Kupası’nda ter döken ay-yıldızlı sporcular Hilmi Taha Ekenler 110., Yalgın Yeter 256., Halis Efe Elibol 266., Doruk Erolçevik 269., Alaz Güney Karakaş 270., Göksu Mert Oran 274., Tibet Toros Zara 280., Murat Meriç 281., Ali Ege Say 287., Burak Türkdil 289., Mehmet Tezcan 301., Özgür Ege Şenyurdusev 303., Ömer Kaan Öztunç 312., Çınar Öğüt 317., Cengizhan Öner 321., Mert Ahmet Koç 323., Ata Tol 325. Berke Ayberk 326., Burak Atay 334., Bumin Kağan Özdemir 338., Bora Özaltın 341., Uğur Kınalı 342., Ali Mustafa Seçik 344., Bartu Ömerbaş 345., Kaan Kılıç 347. ve Ege Sezer turnuvayı 348. sırada tamamladı. Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Mehmet Tezcan ve Yalgın Yeter’den oluşan milli takım ise organizasyondan 42. takım olarak ayrıldı.