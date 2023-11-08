Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da düzenlenecek

10-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası, 51 ülkeden 243 sporcuyu İstanbul’da buluşturacak. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan organizasyonda 20 ay-yıldızlı eskrimci ter dökecek.

İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri’nde üç gün sürecek Büyük Erkekler Flöre Dünya Kupası; ilk gününde ön eleme, ikinci günde ana tablo karşılaşmaları ve son gününde takım müsabakaları ile devam edecek.

Türkiye’nin 20 sporcu ile temsil edileceği Dünya Kupası’nda; Can Alkış, Aras Atasoy, Ada Budak, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar, Yusuf Arhan Doyaroğlu, Alp Eyüpoğlu, Halis Genç, Cem Güneş, Poyraz Ege İlman, Sabit Karatay Kılınç, Kıvanç Kırtay, Turhan Berke Külcü, Batuhan Mazlumoğlu, Sarp Öztürk, Tan Sezer, Poyraz Türker, Hikmet Deniz Yıldız, Korel Yıldız, Erez Deniz Yokuş piste çıkacak. Takım müsabakalarında ise; Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Mustafa Burak Çufadar ve Alp Eyüpoğlu’ndan oluşan erkekler flöre milli takımı ter dökecek.

Öte yandan organizasyon; Cezayir, Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Mısır, İspanya, Fransa, Büyük Britanya, Almanya, Gana, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İtalya, Jamaika, Japonya, Kazakistan, Güney Kore, Letonya, Lübnan, Fas, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Senegal, Singapur, Sırbistan, İsviçre, Slovakya, İsveç, Tayvan, Türkiye, Ukrayna, ABD, Özbekistan ve Venezuela’dan eskrimcilere ev sahipliği yapacak.