Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili konuşan AK Partili Karayel, 'Millet İttifakı, bunun 10'da 1'ini toplayamadı'

Bayrampaşa’da esnaf ziyaretleri sırasında konuşan AK Parti Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel, “1 milyon 700 bin çok önemli bir rakam, Millet İttifakı bunun 10’da 1’ini toplayamadı” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Milletvekili adayları İstanbul’un 3 bölgesinde çalışmalarına hız kazandırdı. Geçmiş dönemde Kayseri’den milletvekili olan ve şimdi de İstanbul 2’nci bölgeden milletvekili adayı gösterilen İsmail Emrah Karayel çalışmalarına Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde devam etti. Karayel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek cumhurbaşkanlığı seçimleri için desteklerini talep etti. Rekor bir katılımla düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Karayel, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Millet İttifakı, bunun 10’da 1’ini toplayamadı”

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen ‘Büyük İstanbul Mitingi’ hakkında konuşan İsmail Emrah Karayel, “Tabii 1 milyon 700 bin çok önemli bir rakam. Cumhurbaşkanımız Türkiye’deki bütün illerde tabiri caizse gövde gösterisi yaparak buraya gelmişti. Bu başlı başına İstanbul’un en büyük mitingi. Rekoru kırmış olduk. Bu Cumhurbaşkanımıza desteği ifade etmesi anlamında ve Cumhur İttifakı’na desteği ifade etmesi anlamında son derece kıymetli. Birilerinin yapmaya çalıştığı manipülasyonların da ne kadar boş olduğunu göstermesi anlamında son derece önemli. Millet İttifakı, bunun 10’da 1’i kadar toplayamadı. Bütün Cumhurbaşkanı yardımcı adaylarıyla beraber karşıda yaptıkları mitingde 10’da 1’i kadar kişi yoktu” dedi.

“Kararsız olanlar kararını verdiklerini söylüyor”

Karayel konuşmasının devamında, “Dolayısıyla insanımızın bölücülerle bir arada olanlara, bölücülük yapanlara, PKK elebaşlarının söylemlerini benimseyenlere, HDP’nin ‘Cumhuriyetle hesaplaşacağız’ söylemine ses çıkarmayanlara aynı zamanda verdiği bir mesajdır. Sokakta nabız çok güzel. Esnafımızın tepkisi çok güzel. İnsanlarımızın hepsi ‘Oyumuz Erdoğan’a, oyumuz Cumhur ittifakına, oyumuz AK Parti’ye’ şeklinde bize bunu ifade ediyorlar. Kararsız olanların birçoğunun da bunu gördükten sonra AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız yönünde kararlarını değiştirdikleri ve desteklemeye karar verdiklerini söylüyor. Sahadan aldığımız kanaatte de bu yönde. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki her gün üstüne koya koya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.