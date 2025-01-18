Büyük İstanbul Otogarı'nda şüpheli 2 yolcunun üzerinden sahte 98 bin 500 dolar çıktı

Büyük İstanbul Otogarı içerisinde genel asayişin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanması ve iller arası gerçekleşebilecek suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinden Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere olduğu öğrenilen 98 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyük İstanbul Otogarı içerisinde genel asayişin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanması ve iller arası gerçekleşebilecek suçların önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. 16 Ocak tarihinde akşam saatlerinde ekiplerin rutin olarak gerçekleştirdiği çalışmalarda, hal ve hareketlerinden şüphelenilen 2 şahıs, takibe alınmalarının ardından durduruldu.

Bir şüphelinin üzerinden 98 bin 500 sahte dolar ele geçirildi

Otogar içerisinde durdurulan M.Ö. ve B.K. isimli iki şüphelinin polis ekiplerince üzerleri arandı. Yapılan aramalarda şüphelilerden M.Ö.’nün üzerinden 98 bin 500 sahte dolar ele geçirildi. Paralarla ilgili yapılan incelemelerde, paraların B.K.’nin babası Y.K.’ye ait olduğu ve bu paraları Kahramanmaraş’a gönderecekleri öğrenildi.

2 şüpheli tutuklandı

Aramalarda M.Ö.’nün üzerinden çıkan ve paraların asıl sahibi olduğu öğrenilen Y.K., kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, M.Ö. ve B.K.’yi de gözaltına aldı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K ve M.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, B.K isimli şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.