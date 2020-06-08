Büyükkılıçlı’ya 112 İstasyonu Müjdesi

Silivri Belediyesi’nin sağlık yatırımları devam ediyor. Merkeze uzak olan mahallelerde yaşanan ambulans mağduriyetini gidermek adına Büyükkılıçlı Mahallesi’ne 112 Acil Servis İstasyonu kurulması için çalışmalara başlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yer tahsisi ve inşası belediye tarafından yapılacak olan istasyon için İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile birlikte proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN YILMAZ: “YER TAHSİSİNİ YAPTIK İNŞAASINI DA BİZ YAPACAĞIZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Silivrili hemşerilerimize her alanda en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz.” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Sağlık yatırımlarıyla ilgili mesailerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Özellikle merkeze uzak köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın muzdarip olduğu 112 Acil Ambulans hizmetiyle ilgili önemli bir adım attık. Diğer köylere de hizmet verecek bir şekilde Büyükkılıçlı’da belediyemize ait 1753 nolu parselin ana yol kenarına, ‘112 Acil Servis İstasyonu’ kurmak için çalışmalara başlıyoruz. Silivri Belediyesi olarak yer tahsisini yaptığımız gibi inşasını da kendimiz yaparak hizmetinize sunacağız. Bu amaçla İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile birlikte proje alanında incelemeler yaparak değerlendirmelerde bulunduk. Silivri’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”