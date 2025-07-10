Büyük Osmanlı Camii'nin yıllardır süren sorunu çözüme kavuşuyor

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan Büyük Osmanlı Camii’nde uzun yıllardır yaşanan su sızıntısı sorunu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde başlatılan kapsamlı tadilat çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Avluda yapılan yenileme çalışmaları, caminin alt katlarındaki su sızıntılarının önüne geçilmesini sağlayacak ve bu alanlar yeniden kullanılabilir hale gelecek.

Büyük Osmanlı Camii avlusundan alt katlara, özellikle 4-6 yaş Kuran kursu ve diğer sosyal alanlarda yıllardır süren su sızıntısı, caminin ibadet ve eğitim hizmetlerini aksatıyordu. Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı incelemeler sonrasında sorunun kaynağını tespit etti ve çözüm için hızlıca harekete geçti. Caminin avlusunda taş yenileme ve yalıtım çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caminin alt katlarındaki Kuran kursu ve diğer sosyal alanlar tekrar faaliyete geçecek. Ayrıca, avludaki yenileme sayesinde tüm kapalı alanlar su sızıntılarından kurtarılacak, cami daha modern ve fonksiyonel bir yapıya kavuşacak. Başkan Vekili Aksoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ibadet ortamı sunulacağını belirtti.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

Çalışmaları yerinde inceleyen Aksoy, "Büyük Osmanlı Camii’mizdeki su sızıntılarına karşı başlattığımız avlu tadilat çalışmalarını yerinde inceledik. Yalıtım ve taş kaplama işlemleriyle, alt katlardaki su sızıntısını engelleyecek ve Kuran kursu gibi önemli hizmet alanlarını tekrar vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Amacımız hem fiziksel anlamda camiyi iyileştirmek hem de sosyal alanları yeniden kullanılabilir hale getirmek" dedi.