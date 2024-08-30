Büyük Taarruz'un izleri İstanbul Havalimanı'nın 'Zafer Yolu' projesiyle yeniden canlanıyor

İGA İstanbul Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “Zafer Yolu” projesinin 3. yılında Kütahya’daki Fuat Paşa Ortaokulu’nu yeniledi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından, Büyük Taarruz ’un ruhu, “Zafer Yolu” projesiyle yeniden canlandırılıyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın 3 yıl önce başlattığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projeye, 2021 yılında Büyük Taarruz’un başladığı Afyon’un Garipçe Köyü’ndeki okulun temel tadilatlarının yapılması, modern bir bilgisayar laboratuvarı ve spor salonu inşa edilmesiyle başladı. Büyük Taaruz rotasını takip eden “Zafer Yolu” projesi, Afyon Sinanpaşa’daki Kınık Köy Okulu ve Karacaören İlkokulu ile devam etti. 2024 yılında ise, ‘Zafer Yolu’nun ikinci şehri olan Kütahya’daki Fuat Paşa Ortaokulu’na, Bilişim Teknolojileri sınıfı ve ortaokul öğrencilerine uygun 3 bin kitaplık kütüphane kuruldu. Proje, önümüzdeki yıllarda ‘Zafer Yolu’ güzergahında yer alan diğer illerdeki (Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir) köy okullarıyla devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı terminalde coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde de İGA İstanbul Havalimanı bayraklarla donatıldı, terminaldeki yolculara bayraklar da dağıtıldı. Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verdiği zaferin 102’inci yılı bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile sona erdi.