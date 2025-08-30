'Büyük Taaruz milletimizin azmini gösteren destansı mücadelenin başlangıcıdır!'

Silivri Belediye Başkanı Bora Baclıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir beyanat yayınladı. Zafer Bayramı'nın 103'ncü yılını kutlamanın gururunu yaşadığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, milletimizin azmini, inancını ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren destansı bir mücadelenin başlangıcıdır" ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlıktan ve özgürlükten hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve istiklal uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuz, milletimizin kaderini değiştirmiş, Cumhuriyetimizi kurarak bağımsızlığı ve egemenliği milletimizin ellerine teslim etmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizler de aynı inanç ve kararlılıkla demokrasimizi büyütmeye, halkımızın refahını artırmaya devam edeceğiz. Bu, atalarımızdan aldığımız en kutsal miras ve çocuklarımıza bırakacağımız en güçlü emanettir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, cumhuriyetin gençlere emanet olduğunu ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, cumhuriyetin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirterek, "Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı koruyacak, yüceltecek olan sizlersiniz. Türkiye, aydınlık yarınlara gençleriyle birlikte yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor; şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine kullandı.