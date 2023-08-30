Büyük Zafer'in 101'nci yıl dönümünde Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve pek çok askeri personel katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.