Büyük Zafer'in 101. yılına Nilüfer'de muhteşem kutlama

Nilüfer Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılında düzenlediği Duman konseri, Bursalılara coşku dolu anlar yaşattı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, Duman’ın parçalarıyla Zafer Bayramı’nı unutulmaz anlarla kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101. yılı Nilüfer’de renkli etkinliklerle kutlandı. Türk ulusunun varoluş mücadelesinin taçlandığı büyük zaferin yıl dönümünde, Nilüfer’de gün boyu süren kutlamaların finali, Duman grubunun unutulmaz konseri ile gerçekleşti.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev sahnede sevenlerinin karşısına çıkan Duman grubu, herkese bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Konser alanına saatler öncesinden gelen çoğunluğu genç çok sayıda Bursalı, heyecanla konser saatini bekledi.

Konser öncesinde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem sahneye çıkarak alanı dolduranların Zafer Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyetin, Atatürk’ün gençlere emanet ettiği büyük miras olduğunu söyleyen Başkan Erdem, gençlere, geleceğe dair karamsarlığa kapılmamaları çağrısında bulundu. Erdem, "Özellikle siz gençlerin geleceğe umutla bakamadığınızı biliyorum. Ne zaman karamsarlığa kapılsak, dönüp geçmişe bakmalıyız. Çünkü; imkansızlığın en dibinde, büyük zaferler kazanmış bir toplumun evlatlarıyız. Geçmişimizden öğreneceklerimiz var. Umudun inanca, inancın mücadeleye, mücadelenin zafere döndüğü gündür 30 Ağustos. O nedenle bugün umudu daha çok yüceltelim. Güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyelim" diye konuştu.

Başkan Erdem’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Duman grubu alkışlarla karşılandı. Grubun solisti Kaan Tangöze herkesin Zafer Bayramı’nı kutladı ve ardından da "Neredesin sen?" isimli parçayla konsere başladı.

Konsere katılanların danslarla eşlik ettiği gecede Duman grubu "Yürek", "Senden Daha Güzel", "Her Şeyi Yak" gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi. Muhteşem görüntülere sahne olan konserde Bursalılar gece boyunca bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.