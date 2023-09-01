Büyük zaferin 101. yılı Kağıthane'de coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane’de de coşkuyla kutlandı. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerine katılım yoğun oldu.

Kağıthane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir dizi etkinlik yapıldı. Kağıthane Meydanı’nda sabahın erken saatlerinde Atatürk Anıtı önüne çelenklerin konulmasıyla başlayan kutlama törenleri; Kaymakamlık ‘ta düzenlenen programla devam etti. Çelenk sunumu ve kabul programlarına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Garnizon Komutanı, ilçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kağıthane Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Hasbahçe ‘de bugüne özel kutlama etkinlikleri düzenlendi. Macera parkuru, sportif oyunlar, sahne gösterileri ve yarışmalardan oluşan zafer kutlamaları etkinliklerine her yaştan vatandaş yoğun katılım gösterdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bugüne özel yayımladığı mesajında; ’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; vatanı uğruna canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklarda ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşamayı diliyorum. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan tüm emniyet güçlerimize selam ve dualarımı iletiyorum. Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt’te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir’’ ifadelerine yer verdi.