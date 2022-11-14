Büyükada'da, ağaçta dallar arasında sıkışarak mahsur kalan martı kurtarıldı

Büyükada’da, konduğu bir ağacın dalları arasında sıkışarak mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabası ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Büyükada’da Çınar Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir martı konduğu ağacın dalları arasında sıkışarak ağaçta mahsur kaldı. Kargaların da saldırı hedefi olan martıyı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan martıya merdiven kullanarak ulaşmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, ağaç dallarından dolayı martıya ulaşmakta zorluk yaşasa da mahsur kalan martı yaklaşık 40 dakikalık çaba ile kurtarıldı.