Büyükakın: 'Kızlarımızın aldığı başarılar bizi çok mutlu ediyor'

Kocaeli Bayan Futbol Takımını konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehrimizin kızlarının aldığı başarılar bizi çok mutlu ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden ve alt yapılarında 500’e yakın sporcu bulunduran Kocaeli Bayan Futbol Takımını konuk etti. Anadolu Yıldızlar Ligindeki Türkiye Şampiyonu sporculara başarılar dileyen Başkan Büyükakın, "Şehrimizin kızlarının aldığı başarılar bizi çok mutlu ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Alt yapılarda spor yapan ve futbol oynayan yavrularımızın varlığı çok kıymetli. Bu başarıların yanında spor kültürüyle büyüyen çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğin sağlıklı bireyleri de olacak. Bakınız, sentetik futbol sahalarımızı şehrimizin her köşesine kazandırdık. Basketbol ve voleybol sahalarını okullarımız sayesinde mahallelere kadar yaydık. Hayata geçirdiğimiz spor salonlarıyla da çocuklarımıza, gençlerimize ve her yaştan insanımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Ziyaret vesilesiyle spora ve sporcuya her fırsatta destek olduklarının da altını çizen Başkan Büyükakın, "Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ni (GEBZESEM) Kocaeli’ye kazandırdık. 15 bin 500 metrekare kapalı alanı olan 4 katlı merkezde nice şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Açıldığı günden itibaren tesiste 11 branşta binlerce sporcumuza hizmet verildi. Diğer bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak Potasız Okul Kalmasın projesi ile tüm öğrencilerimize erişmek üzere 204 okulumuza basketbol ve voleybol sahaları kurduk" diye konuştu.

Kocaeli Bayan Futbol Takımının elde ettiği başarılar dolayısıyla Teknik Direktör Hasan Alemdar ve tüm teknik heyeti de kutlayan Başkan Büyükakın, "Bizlerin görevi çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri alanları hazırlamaktır. Bizde bu gayretle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah daha güzel spor tesislerini kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.