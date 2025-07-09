Büyükakın, Cumaköy ve Ovacık'taki altyapı çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Cumaköy ve Ovacık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan içme suyu altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, "Altyapı yatırımlarını sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alan stratejik adımlar olarak görüyoruz" dedi.

Başkan Tahir Büyükakın, İSU tarafından Gebze Cumaköy ve Ovacık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan içme suyu altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Sağlıklı şehirleşmenin ve kesintisiz hizmetin temelinde güçlü altyapının bulunduğunu vurgulayan Büyükakın, "Bir şehrin geleceği, toprağın altına atılan sağlam temellerle şekillenir. Altyapı yatırımlarını sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alan stratejik adımlar olarak görüyoruz. Kocaeli’de yaşayan her bir hemşehrimizin sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli hizmete erişimi bizim için önceliklidir" dedi.

Kesintisiz içme suyu

Öte yandan, İSU tarafından Cumaköy’de yapılan çalışmalar kapsamında 1 adet içme suyu terfi merkezi ile 7 bin metre uzunluğunda içme suyu iletim hattı inşa edildi. Ovacık’ta ise 2 içme suyu kuyusu açılarak 6 bin metrelik iletim hattı ve 300 metreküplük içme suyu deposu hizmete alındı. Her iki bölgede bulunan bin metreküplük içme suyu depoları ile hem arıtma tesisinden hem de kaynak hattından su sağlanarak kesintisiz içme suyu temini garanti altına alındı.

Yağcılar ve Mollafenari’ye modern altyapı

Ayrıca, İSU’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Gebze’nin Yağcılar, Mollafenari ve Kadıllı Mahallelerinde de önemli yatırımlar tamamlandı. Yağcılar Mahallesi’nde bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu ve 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı inşa edildi. Mollafenari ve Kadıllı Mahallelerinde ise 6.500 metrelik içme suyu iletim hattı devreye alındı.