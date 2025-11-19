Büyükakın'dan sanayicilere: 'Kocaelispor için ayda 1000 dolar verecek 1000 firma yok mu?'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sanayicilere Kocaelispor’a destek konusunda çağrı yaptı. Büyükakın, "Kocaeli’de ayda bin dolar verebilecek bin firma yok mu? Var. Bu her ay 1 milyon, yılda 12 milyon dolar eder. Kimse ciddi bir yükün altına girmeden Kocaelispor’u çok rahatlıkla taşıyabilir hale geliriz ama kimse elini kıpırdatmazsa, sanayiciler bu bütçeyi vermekten imtina ederse Kocaelispor’u taşıma şansımız kalmaz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı "Sürdürülebilir Performans Ödülleri Töreni"nde sanayicilere hem gri su kullanımı hem de Kocaelispor’a destek konusunda çağrı yaptı.

Büyükakın, kulübün küçük bütçelerle liglerde var olmasının mümkün olduğunu belirterek, "Başkanlarımız bu şehirde çok güzel işler yapıyorlar. Ancak Kocaelispor’un desteklenmesi konusunda zayıf kalıyorlar. Çok küçük bütçelerle aslında Kocaelispor’un bu liglerde var olması ve adından söz ettirmesi mümkün. Şehir takımları, o şehirlerin ayakta kalması, ortak kültürün oluşturulması ve aidiyet duygusunun gelişmesi açısından çok kıymetli" dedi.

"Kocaeli’de ayda bin dolar verebilecek bin firma yok mu?"

Başkan Büyükakın, destek için şu öneride bulundu:

"Kocaeli’de ayda bin dolar verebilecek bin firma yok mu? Var. Bu her ay 1 milyon, yılda 12 milyon dolar eder. Kimse ciddi bir yükün altına girmeden Kocaelispor’u çok rahatlıkla taşıyabilir hale geliriz ama kimse elini kıpırdatmazsa, sanayiciler bu bütçeyi vermekten imtina ederse Kocaelispor’u taşıma şansımız kalmaz."

Gri su kullanımı çağrısı

Ayrıca Büyükakın, çevresel sürdürülebilirlik konusunda da sanayicilerden gri su kullanmalarını istedi. Kocaeli’nin yıllık gri su geri kazanım miktarının 45 milyon metreküp olduğunu belirten Büyükakın, "Bu Kocaeli sanayiine yeten bir rakam. Sanayicilerin içme suyu konusunda sürdürülebilir olması için gri suyu kullanmalarını istiyoruz. Bizim üzerimize düşenler şehrin yönetimi, şehrin üretim gücü ile birlikte olduğumuzda işler daha kolay hale geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını, sizin işlerinizi kolaylaştıracak şekilde seferber etmek için hazırız. Ama bunun içinde birlikte yol almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.