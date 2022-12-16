Büyükakın'dan sporculara: 'Saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz'

Kağıtspor’un sporcularıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sizler Türk toplumunun saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz" dedi.

Tahir Büyükakın; Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında aldıkları dereceler ile adlarından söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor’un sporcularıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Büyükakın, elde dilen başarılardan dolayı genç sporcuları tebrik etti. Başarılı sporcuların sadece Kocaeli’nin değil tüm Türkiye’nin gençliğine örnek olduğunu ifade eden Büyükakın,"Sizler gelecek nesillerin örnek aldığı önemli rol modellersiniz. Sizler Türk toplumunun saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız hareketler gelecek nesiller için örnek teşkil edecek. Sportif başarının ötesinde gelecek nesillere ve millete karşı önemli bir sorumluluğunuz var" diye konuştu.