Büyükataman: 'Cumhuriyet'imizin 100. yılı Cumhur'un zaferi ile taçlanmıştır'

MHP Bursa İl Başkanlığı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma programı ile bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman programda yaptığı konuşmada, “FETÖ kaybetmiş, PKK kaybetmiş, zillet ittifakı sandığa gömülmüş, Cumhur İttifakı kazanmıştır. Cumhuriyet’imizin 100. yılı Cumhur’un zaferi ile taçlanmıştır. Kazanan Türk milleti ve Türkiye olmuştur” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü Bursa MHP teşkilatı bir araya geldi. Teşkilat mensupları birbirleri ile bayramlaşmasının ardından seçim sonuçları değerlendirildi. Programın açılış konuşmasında konuşan MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, “Yine bir Kurban Bayramı’na daha yeniden kavuşmanın üzerimizde vacip bir görevin bir kez daha yerine getirmenin manevi hazzını milletle yaşıyor ve yaşatıyoruz. Kurban Allah’a manevi yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır. Bayramlar umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran, husumet ve kutuplaşmanın keskin ucunu törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesi dayanışma ve kardeşlik membağıdır. Kurban aynı zamanda birbirimize daha yakın durmanın birbirimizi tanıyıp ön yargıyı parçalamanın mübarek ve muazzez bir adıdır” diye konuştu.

“Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutluyorum”

Parti mensuplarının bayramını kutlayan Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, “Dünya üzerinde zulüm altında olan sadece Türk ve Müslüman olduğu için hürriyetine ve hayatına önemli saldırılar yapılan kardeşlerimizi anmadan geçmemeliyiz. Bizim bu insanlarımız için gayretlerimizi olmalı bu gayretler sürekli devam edebilmelidir. Ziya Gökalp’in ifade ettiği üzere vatan ne Türkiye’dir ne Türklere Türkistan vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Gönül bağı ile sınırlı olmayan neredeyse dünyanın her yerinde yaşayan Türk milletinin, İslam ümmetinin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"Zillet ittifakı sandığa gömüldü"

Programın sonunda 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçim sonuçlarını değerlendiren MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman yaptığı konuşmada, “Partimize yönelik karalama kampanyaları düzenleyen kiralık kalemler MHP’nin baraj altında kalacağını söylemiş ancak hüsrana uğramışlardır. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki, Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin desteği ile tüm oyunları bozmuş, anket şirketlerinin sipariş anketlerindeki oy oranlarını ikiye katlamıştır. MHP’siz Türkiye hayalleri kuranların, MHP’siz meclis arzu edenlerin hesapları bozulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi, “Milliyetçi Hareket Partisi toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10,07 oy oranıyla şeytani planları alt üst etmiş, şiddetli iftiraları boşa çıkarmış, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır. Koltuk kavgasına tutuşup yabancı büyükelçilerin kapısında icazet yarışına girenlere ise aziz milletimiz sandıkta dersini vermiştir. Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı olanlar kaybetmiştir. Siyasi ikballerini memleket menfaatlerinin üzerinde tutanlar kaybetmiştir. Milletimizin duygularını sömürmeye çalışan sahte milliyetçiler, Atatürk’ün CHP’sini Kandil’deki eli kanlı teröristlerin umudu haline getirenler, terör örgütleri ile yol yürüyenler, Türkiye düşmanlarına payanda olmaya heveslenenler kaybetmiştir. FETÖ kaybetmiş, PKK kaybetmiş, zillet ittifakı sandığa gömülmüş, Cumhur İttifakı kazanmıştır. Cumhuriyet’imizin 100. yılı Cumhur’un zaferi ile taçlanmıştır. Kazanan Türk milleti ve Türkiye olmuştur” dedi.