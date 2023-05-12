Büyükataman batı medyasının yayınlarını eleştirdi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir çok başarıya imza atan ANDA Arama Kurtarma ekiplerini ziyaret etti. Deprem sonrası gösterilen insan üstü çaba için ANDA ekiplerine teşekkür eden Büyükataman, 14 Mayıs seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman Bursa’da ANDA Arama Kurtarma ekiplerini ziyaret etti. 11 ilin etkilediği depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Büyükataman ekip personellerinin gösterdiği yoğun çaba dolayısıyla teşekkürlerini sundu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler hakkında konuşan Büyükataman, batı medyasının seçimler hakkında eleştirirken “Hoşumuza gitmeyen bir sonuç olsa bile bunu olgunlukla karşılayabilecek demokrasi kültürü bu ülkede mevcut” dedi. Büyükataman konuşmasında, “Emin olun bu ülkenin bir mensubu olarak son dönemde, özellikle batı medyasında 14 Mayıs seçimleri ile alakalı yapılan açıkça müdahale anlamına gelebilecek bir takım değerlendirmeler ve açıkça tarafını da ortaya koyan yayınlar söz konusu olduğu için bundan rahatsız olmamak mümkün değil. Batı medyası ne yazık ki 14 Mayıs seçimlerinin önemli olduğunu, bu seçimlerde mutlaka bu milletin iradesi ve tercihi ile yönetim sorumluluğu emanet edilen cumhurbaşkanının alaşağı edilerek bir diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine dair çok açık irade beyanı ortaya koyuyor. Son 15 gündür özellikle batı medyasının tamamında seçimlere yönelik haddini ve maksadını aşan değerlendirmeler söz konusu. Her şeyden önce biz müstemleke memleket değiliz. Kendi iradesiyle geleceğine dair karar vermeden aciz bir insan topluluğu da değiliz. Bu güne kadar nasıl sandık önümüze geldiğinde ülke yönetim sorumluluğu emanet edilecek kadrolarla alakalı hangi kriterle alakalı bir tercih ortaya koymuşsak yine onu yapacağız. Her seçim döneminde bu millet önüne sandık geldiğinde hiçbir baskıya maruz kalmaksızın irade beyanını ortaya koydu. Hepimiz o sandıktan çıkan sonuç neyse saygı gösterdik. Hoşumuza gitmeyen bir sonuç olsa bile bunu olgunlukla karşılayabilecek demokrasi kültürü bu ülkede mevcut. Bunun en güzel örneklerini biz ortaya koyduk. Yine bize demokrasi nutukları atan bu ülkelere rağmen biz en güzel demokratik olgunluğu seçimlerde göstereceğiz ve üstelik onlara ders verebilecek bir olgunlukla bunları yapabileceğimizi beraberce ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.