Büyükçavuşlu Sokakları Asfaltla Buluştu

Silivri Belediyesi ilçe genelinde asfalt imalatına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Büyükçavuşlu Mahallesinde bulunan Tezkereci, Martıkuşu, Tercüman, Sanatkar, Sancaklı, Uğurkan, Sarıefe ve Sedafkar sokakları asfaltla buluştu. Yol zemin hazırlığı tamamlanan sokaklarda asfalt serimi yapıldı. 1300 ton asfalt döküldüğünü söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’ye bütüncül bir anlayışla hizmet ettiklerini ifade ederek, “Göreve geldiğimizde Silivri’nin sadece merkezden ibaret olmadığını ve bütüncül bir anlayış ile ilçenin tamamına eşit hizmet götüreceğimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda uzun zamandır asfalt ihtiyacı olan Büyükçavuşlu Mahallemizdeki bazı sokakları programa aldık ve kısa sürede tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Mahallemizdeki çalışmalarımız 2021 yılında devam edecek. Aynı şekilde ilçemizdeki tüm mahallelerimizde eş zamanlı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi