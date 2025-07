Büyükçekmece 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin çelenk töreni Taksim'de yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin çelenk töreni Taksim’de yapıldı. Katılımcılar, bayrakları ve folklorik kıyafetleriyle meydanda gösteri yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 26’ncısı düzenlenecek. Festival için belediye protokolü Taksim Meydanı’nda çelenk töreni gerçekleştirdi. Program, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dünya Festivaller Birliği ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 10 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festivale, 55 ülkeden 600 kültür ve sanat elçisi katılacak. Katılımcılar, ülkelerine özgü bayraklar, folklorik kostümler ve geleneksel ezgiler eşliğinde Taksim Meydanı’nda gösteri yaptı. Festival, 24 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlecek. Çelenk bırakma törenine, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili ve Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi, FIDAF 2. Başkanı ve Festival Komitesi 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu ve İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit katıldı.

Festivale ilişkin açıklamalarda bulunan FIDAF 2. Başkanı ve Festival Komitesi 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, "26 yıldır dünyanın en büyük festivalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Festival aynı zamanda heykel sempozyumu, el sanatları yarışması, uluslararası Güler Ertan Fotoğraf yarışması, çocuk oyun atölyesi gibi farklı etkinliklerle dünyanın haklı gururunu kazanmış, UNESCO tarafından on kez dünyanın en iyi festivali seçilmiş bir festival. Biz de bu festivalin ülkemizde yapılmasında İstanbul Büyükçekmece’de yapılmasından gurur duyuyoruz. Festivalimizin başlangıcından bugüne kadar büyütüp geliştiren Hasan Akgün’e bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten gururumuz olan bir etkinlik kendi alanında, göğsümüzü kabartan bir etkinlik ve bütün dünyanın buraya gelmek için çaba sarf ettiği bir festival bu. Biz de bu festivalde olmaktan yönetmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak" dedi.

Festival kapsamında yarın binlerce kişinin yürüyüş yapacağını belirten Ozanoğlu, "Festivalimiz yarın akşam Büyükçekmece Sahili’nde 3 bin aktif yürüyüşçü ve on binlerce insanımızın katılımıyla festival korteji düzenliyoruz. Ardından pazartesi günü resmi açılışımız olacak tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nün yanında. 600 tane konuğumuz yabancı konuğumuz el ele tutuşarak, sevgi birbirimize barış hepimize mesajını verecekler. Daha sonrada anfi tiyatroda başlayacak olan açılış seremonimizden sonra da her ayın ikisine kadar her alanda ki etkinliklerimiz devam edecek. İkisi akşamı kapanış seremonisini gerçekleştireceğiz. Bu arada da salı akşamından itibaren her gece halkında sevdiği konuk sanatçılar bizler ile birlikte olacak. Salı akşamı Moğollar Grubu, çarşamba akşamı Zara, perşembe akşamı Musa Eroğlu ve cuma akşamı Melek Mosso bizlerle birlikte olacak. Halkımızın yüzünü güldürecek etkinlikler ile buradayız. Bu vesile ile de tüm İstanbul halkını, bütün konuklarımızı ve bütün yerli ve yabancı misafirlerimizi Büyükçekmece’ye bekliyoruz. Dünyanın en büyük festivalini izlemenin şansına sahip olsunlar" şeklinde konuştu.