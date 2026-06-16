Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun iki kilit ismi adliyeye getirildi

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun iki kilit ismi adliyeye getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayın iki kilit ismi Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğulları ifadeleri alınmak üzere şimdi Büyükçekmece Adliyesine getirildi.

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