Büyükçekmece Baraj Gölü çekildi, balıkların olduğu yerde koyunlar otluyor

Kış mevsimi boyunca beklenen yağmur ve kar yağışının gelmemesi nedeniyle geçtiğimiz yıl Mart Ayı’nda yüzde 94.5 doluluk oranı olan Büyükçekmece Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 30’a düştü. Havadan çekilen görüntüde, deniz kabukları, göl içinde bulunan yapı kalıntılarının ve gölün renk değiştirdiği ortaya çıktı. Sularla dolu olan yerde şimdilerde ise koyunların otladığı görüldü.

İstanbul’da kış mevsiminde yeteri kadar kar ve yağmur yağışının olmayışı barajları etkiledi. Barajlarda suların azlığı tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Gölü’nde geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta yüzde 94.45 olan baraj kapasitesi bu yıl ise yüzde 30’a kadar düştü. Suların çekilmesiyle birlikte gölün dibindeki deniz kabukları, göl içinde bulunan yapıların kalıntıları da ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte gölün renk değiştirdiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Öte yandan geçtiğimiz yıl sulara kadar dolu olan yerlerde ise şimdi koyunların otladığı görüldü.

Su seviyesinin önceden yüksek olduğunu belirten İzzet Demir, "Su taşın yarısındaydı. Ben buranın kuruyacağından da korkuyorum. Nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum ama bulsalar iyi olur" dedi.

Alper Altındağ ise, "Düşüş var. Barajın geçtiği bir köprü var o köprünün bile suyun altında kaldığı dönemleri hatırlıyorum ben. Bırakın orasını burası bile baya indi" dedi.