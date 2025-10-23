Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Çebi: 'Herkese eşit mesafede durarak hizmet etmek vicdani borcumuzdur'

Büyükçekmece Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Çebi, "Herkese eşit mesafede durarak hizmet etmek vicdani borcumuzdur" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci oturumunda "2026 Yılı Performans Programı" ve "2026 Yılı Tahmini Bütçe" konularını müzakere ederek karara bağladı. 2006 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "Unutmamalıyız ki bu şehrin gelişimi ancak adaletli bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Hizmet dağıtımında, kaynak kullanımında ve imar uygulamalarında adalet, temel prensibimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, partizanlık yapmadan, herkese eşit mesafede durarak hizmet etmek vicdani borcumuzdur" dedi.

Çebi, belediye bütçe çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

"2026 yılına dair bütçe çalışmalarımızı, verimli tartışmalar ve yapıcı kararlarla tamamlamış bulunuyoruz. Bu önemli sürecin sonundaki katkılarınız için şahsım ve Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar hepimizin malumu. Hayat pahalılığı, kaynakların kısıtlı ve küresel zorluklar, yerel yönetimler olarak omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırmaktadır. Bu bilinçle hazırladığımız bu bütçe; ayağı yere basan, gerçekçi ve öncelikli ihtiyaçlara odaklanan bir mali yol haritasıdır. Bütçemizi hazırlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından uygulanan tasarruf tedbirlerini azami hassasiyetle dikkate aldık. İsraftan kaçınan, her kuruşun hesabını veren ve verimliliği esas alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Ancak bu tasarruf bilinci, hizmet kalitemizden ve geleceğe dönük vizyonumuzdan taviz vermek anlamına gelmemektedir. Bizim en temel gayemiz, mutluluk şehri Büyükçekmece idealini gerçekleştirmektir. Bu hedef doğrultusunda 2050 Büyükçekmece vizyonunu temel alarak şehrimizi geleceğe taşıyacak stratejik projeleri bu bütçeye dahil ettik."

Başkan vekili Çebi, "2026 yılında yapılacak olan yatırımlarımız; altyapı, kentsel dönüşüm, eğitim ve sosyal projeler gibi pek çok farklı alanı içermektedir. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projeler, toplumcu belediyecilik hizmetlerini artırma çabamızın merkezinde yer alacaktır. Her projemiz, şeffaflık ve hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde sizlere ve nihayetinde Büyükçekmece halkına sunulmuştur. Unutmamalıyız ki bu şehrin gelişimi ancak adaletli bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Hizmet dağıtımında, kaynak kullanımında ve imar uygulamalarında adalet, temel prensibimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, partizanlık yapmadan, herkese eşit mesafede durarak hizmet etmek vicdani borcumuzdur. Bu uzun ve detaylı bütçe görüşmeleri sürecinde gösterdiğiniz yapıcı tutum, önerileriniz ve eleştirileriniz, bütçemizin daha da sağlam temellere oturmasına büyük katkı sağlamıştır. Farklı görüşlerin zenginliğiyle Büyükçekmece’mize en uygun kararları almış olmanın huzuru içerisindeyiz. Bir kez daha bütçe çalışmalarımıza katkı sunan tüm meclis üyelerimize, gecesini gündüzüne katarak emek veren üst kademeden en alt kademeye kadar tüm mesai arkadaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, 2026 yılının Büyükçekmece’miz, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Bütçe 6 milyar 600 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi

2026 Tahmini Bütçesi hakkında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ve CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan’ın söz alarak bütçe üzerindeki görüş ve önerilerini dile getirdiler. Yapılan konuşmaların ardından Büyükçekmece Belediyesi’nin 2026 yılı Tahmini Bütçesi kalem kalem okunarak oylandı. Buna göre Büyükçekmece Belediyesi’nin 2026 yılı tahmini bütçesi 6 milyar 600 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

11’inci kez ‘’Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali’’ ödülü alındı

Meclis öncesinde Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne Güney Kore’nin Cheonan kentinde verilen ödül, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’ye Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi. 26 yıldır aralıksız devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 11’inci kez ‘’Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali’’ seçildiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, ödülü Büyükçekmece halkı adına aldığını belirterek, "Güney Kore’nin Cheonan kentinde düzenlenen FIDAF Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilen, dünyanın dört bir yanından katılan festivaller arasından seçilen ‘4 Yıldızlı Onur Festivali’ ödülü, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne layık görülmüştür. 11’inci kez ‘Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali’ ödülü alınmıştır.‘’