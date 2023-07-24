Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün 'Cumhuriyetimizin ve Lozan'ın 100'üncü yıldönümü kutlu olsun'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk tarihinde bir dönüm noktası” ve “Türk milleti için siyasal bir zafer” olarak tanımladığı 24 Temmuz Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

24 Temmuz Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümü nedeniyle Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir mesaj yayınladı. Başkan Akgün, “Kurtuluş Savaşı ile ağır bedeller ödeyerek kazanılan başarılara ekonomik, siyasi ve hukuki alanda da zafer ekleyen Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin parçalamasına yönelik olarak hazırlanan Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirdiğini belirten Akgün, “24 Temmuz gününü, Cumhuriyet tarihinin onurlu ve şerefli bir günü olarak bir kez daha kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Türk milleti için siyasi bir zaferdir”

Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi, “24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye’nin parçalamasına yönelik olarak hazırlanan Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini sona erdirdi. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda Türkiye’nin geleceğini sadece Türkiye’nin belirleyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bugün Lozan Barış Antlaşması ile de, Türk devleti dış politika ve siyasi zaferini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Lozan’dan çıkartılacak çok önemli dersler vardır. Lozan Antlaşması aynı zamanda kurulacak olan Cumhuriyetin dış politikasının temel anlayışını da ortaya koymuştur. Bu anlayış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün belirtildiği gibi ’Yurtta barış, dünyada barış’ tır” dedi.

Türk milletinin, Atatürk liderliğinde ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin Lozan Antlaşması’yla taçlandığını söyleyen Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın ve Cumhuriyetimizin 100’ünce yıldönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan’daki dik duruşuyla ülkemizi başarı ile temsil eden İsmet İnönü başta olmak üzere emeği geçenleri rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.