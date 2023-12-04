Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, 'Kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz 7/24 devam ediyor'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Her bir vatandaşımızın kentsel dönüşüm ile ilgili Büyükçekmece aileme sesleniyorum özellikle. Dizdariye Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi’nin Beşevler’e yakın bölgesi, Fatih Mahallesi’nin tamamı, Cumhuriyet Mahallesi’nin Cumartesi Pazarı’na yakın kısımları, Atatürk Mahallesi’nin Albatros’a yakın kısımlarındaki kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz 7/24 devam ediyor” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Aralık ayı 1. toplantısı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi sabah saatlerinde meydana gelen merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 ve 4.5 şiddetindeki depreme dikkat çekildi. Başkan Akgün burada, Cumhuriyet Mahallesi’nin Cumartesi Pazarı’na yakın kısımları, Atatürk Mahallesi’nin Albatros’a yakın kısımlarındaki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 7/24 devam ettiğini vurguladı.

“50 binden fazla konutu yeniledik”

Büyükçekmece Belediyesi’nin bugüne kadar 50 binden fazla konutu yenileyerek, 220 bine yakın vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “En tehlikeli bölgemizin Büyükçekmece merkez olduğunu kimse unutmasın. Yoğun bir sıvılaşma var belediyenin yeri dahil. Zemini iyileştirseniz yeni yapılan binalar zemin iyileştirildikten sonra yapılıyor ve teknolojinin imkanlarını kullanıp bilimsel verilere göre çizilmiş, yapılmış olan projelerinizi yapılan hesaplara göre yaparsanız korkmayacaksınız. Her bir vatandaşımızın kentsel dönüşüm ile ilgili Büyükçekmece aileme sesleniyorum özellikle. Dizdariye Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi’nin Beşevler’e yakın bölgesi, Fatih Mahallesi’nin tamamı, Cumhuriyet Mahallesi’nin Cumartesi Pazarı’na yakın kısımları, Atatürk Mahallesi’nin Albatros’a yakın kısımlarındaki kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz 7/24 devam ediyor” dedi.

“Vatandaşımızın deprem korkusunu ganimete çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”

Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlara da dikkat çeken Başkan Akgün şöyle konuştu: “Sorunları çözerken karşılaşmış olduğumuz en önemli konu şudur; birçok bina yıkılıp yerine yeni binalar yapılacak. Oradan iki kişi çıkıyor. Kendi menfaati için veya kendisine ekstra bir şey istediği için aylarca bazen yıllara varan gecikme oluyor. Yönetimin bu konuyu bize aktarması lazım. Apartmanda herkes mutabık ama birileri engelliyor. Bunları lütfen bize aktarın, birlikte çözelim. Müteahhitler Büyükçekmece’de fazla para kazanmıyor ama kimse de zarar ederek bina yapmaz. Bu kozu kullanarak dairelerinizi kabul edilmeyecek şekilde küçültüp kendisine daire çıkartıyorsa sakın ola ki anlaşmayın. Bize gelin. Sizin deprem korkunuzu bir zafiyet olarak görüp elinizden imza veya protokole imza atmak için sizi zorlayabilirler. Hemen bize geleceksiniz. Teknik dairedeki arkadaşlarımız ile beraber toplantı salonumuzda isterseniz apartmanın tamamı, sitenin tamamı isterseniz yönetim olarak geleceksiniz. Biz de bu müteahhitleri çağıracağız. Vatandaşımızın hakkını vermeyip, bu deprem telaşını ganimete çevirmek isteyenlere asla geçit vermiyoruz.”