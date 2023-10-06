Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ilçedeki kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarını anlattı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Formu’nda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede uyguladıkları dayanıklılık politikalarını anlattı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Formu (MARUF) 4-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yıl ana teması “Dayanıklılık ve Ötesi” olan forum çerçevesinde yapılan oturumunda Marmara Bölgesi’nde bulunan kentlerin belediye başkanları uyguladıkları dayanıklılık politikalarını anlattı. Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı oturumunun konuşmacıları ise, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı oldu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yepyeni ve estetik bir anlayışla otopark sorunun çözüldüğünü, peyzaj çalışması ile de örnek bir kentleşmeye imza atıldığını söyledi. Başkan Akgün, kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte eş zamanlı olarak deprem hazırlıklarının da sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede deprem öncesi ve sonrası için konaklama, iletişim, enerji ve arama kurtarma alanlarında çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

“200 binden fazla vatandaş depreme dayanıklı konutlara taşındı”

Diyalog Marmara Başkanlar Konuşuyor oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, beklenen Marmara Depremi için zamanın giderek daraldığını hatırlatarak, 1999 Marmara Depremi’nin ardından Büyükçekmece’de hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesini anlattı. Büyükçekmece’de bugüne kadar 45 binin üzerinde konutun yıkılarak yenilendiğini, 200 binden fazla vatandaşın depreme dayanıklı konutlara taşındığını belirten Başkan Akgün, “Hız kesmeden sürdürdüğümüz depreme hazırlık çalışmalarımız çerçevesinde yüzde 70’i depreme dayanıklı bir kent oluşturduk” diye konuştu.