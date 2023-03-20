Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, Türkiye'yi temsil etmek üzere Strasbourg'a gitti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 44’üncü oturumu için Fransa’nın Strasbourg kentine gitti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 21-23 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 44’üncü oturumu için Fransa’nın Strasbourg kentine gitti. 2000 yılından beri aralıksız olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Milli Delegasyon olarak görev alan Başkan Akgün, Strasbourg’da bir kez daha Türkiye’yi temsil edecek.

Kongre depremzedeler için yardım kampanyası başlatacak

Kongre, 21 Mart Salı günü 6 Şubat tarihinde meydana gelen Türkiye’nin Güneydoğusu’nu ve Suriye’yi derinden etkileyen depremleri de gündemine alacak.

Toplantıda, Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi Personel Birliği ve Konsey’de Türk toplumu işbirliğiyle bir deprem bölgeleri için bir yardım kampanyası başlatılması planlanıyor. Depremzedelere barınak, yiyecek ve tıbbi malzeme sağlanması hedefleniyor.

Rusya - Ukrayna savaşı gündemde

Kongre’nin bir diğer önemli gündemi ise Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya sürdürdüğü savaş olacak. Ukrayna Parlamentosu İnsan Haklarından Sorumlu Komiser Dmytro Lubinets, Kongre’de katılımcılarına video son gelişmeleri paylaşacak. Ayrıca gündemde "Çevrenin korunması için bölgesel stratejiler", "Çok sayıda kriz karşısında şehirlerin ve bölgelerin dayanıklılığı", "Yerel düzeyde gençlerin katılımıyla güçlü demokrasiler" ve "Doğrudan seçim" konulu tematik tartışmalar yer alacak.