Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün kentsel dönüşüm başarısı ödülle taçlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm alanında başlattığı ve hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

İstanbul’un günlük gazetelerinden Damga Gazetesi’nin 20. Yıl Kutlaması kapsamında 2023’e damga vuran isimlere ödül verildi. Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert’in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede iş, siyaset, STK ve basın camiasından pek çok önemli isim buluştu. Gecede “2023’e Damga Vuranlar” için bir de ödül töreni düzenlendi.

1999 Marmara Depremi’nden hemen sonra kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatan ve 24 yıldır Büyükçekmece’deki riskli yapıların yüzde 70’ini dönüştürme başarısı gösteren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e bu anlamda ortaya koyduğu kararlılık ve başarıdan dolayı ödül verildi.

“Demokrasi, hukuk, adalet oksijen gibi herkese lazım”

Damga Gazetesi’nin 20’inci yılını kutlayan Başkan Akgün şöyle konuştu: “Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle keskin 3 gazetecinin elinden ödül almak bize seçim sürecinde ara gazı gibi oldu. Önce Haberdar Gazetesi sonra Damga Gazetesi Büyükçekmece’de kurulduğu günden beri bizimle beraber yaşantısını devam ettiriyor. 1985’de Büyükçekmece’de ilk yerel gazete Trakya Ekspres’ti. Ondan sonra bir ara baktım, 18 tane olmuşlar. Sonra fırtına biraz duruldu, aşağı doğru inmeye başladılar. Halbuki yerel gazeteyi çok kıymetli bulan bir yerel siyasetçiyim. Siyasetten daha çok belediyeciyim. Yerel gazeteler gerçekten haberleri yansız verirlerse, sanki belediyenin halkla ilişkiler veya sokakta, caddede gezen kontrol mühendisleri gibi belediyelere büyük katkı sağlarlar. Zaman zaman uyarırlar. Biz de ona göre gereğini yaparız. Ülkede tabii ki özgür basın istiyoruz. Tabii ki özgür gazeteci istiyoruz. Maalesef basın özgür değil. Toplum özgür değil. Demokrasi, hukuk, adalet aynı oksijen gibi herkese lazım olan çok önemli etkenlerdir. Ben inanıyorum ki toplum, bireysel özgürlüğünü kazanacaktır. Demokrasi, hak, hukuk, adalet mutlaka bu ülkede tesir edecektir. Basın da günün birinde özgür olacaktır. İnsanlarımız da özgür olacaktır.”