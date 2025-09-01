Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Mecliste, Silivri'de tutuklu bulunan Büyükçekmece eski Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yeni meclis dönemi ve eğitim öğretim yılına ilişkin olarak yazdığı mektup CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan tarafından okundu.

"Bilimi, aklı ve çağdaş değerleri temel alan bir eğitim anlayışını desteklemeye devam edeceğiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz alan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, geçtiğimiz günlerde kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve önemli gün ve haftalara ilişkin konuştu. Çebi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, "Eğitim yalnızca okulların değil, toplumun, ailelerin ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur. Bizler de yerel yönetimler olarak, evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi, hiçbir evladımızın geride kalmaması için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki, geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa edecek olanlar, bugün sınıflarında ders dinleyen o pırıl pırıl çocuklarımızdır. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyerek bize yol göstermiştir. Bu söz ışığında bilimi, aklı ve çağdaş değerleri temel alan bir eğitim anlayışını desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İmar Komisyonu’na Kerem Ereke seçildi

Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’den sonra siyasi partilerin grup başkan vekilleri söz alarak önemli gün ve haftalara ilişkin olarak mesajlarını aktardı. Verilen mesajların ardından gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili seçilen Hakan Çebi, İmar Komisyonu üyeliğinden istifa etmişti. Çebi’den boşalan İmar Komisyonu üyeliğine meclisin oybirliğiyle CHP grubundan Kerem Ereke seçildi.

"Adalet, hukuk ve demokrasi bir gün mutlaka kazanacaktır"

CHP’li belediyelere yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında yaklaşık 3 aydır Silivri’de tutuklu bulunan Büyükçekmece eski Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün Büyükçekmece Belediye Meclisi ve Büyükçekmece halkına yazdığı mektup okundu. CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan tarafından okunan mektupta Başkan Akgün, "Değerli Meclis Üyelerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarım, yeni çalışma dönemi hepimize hayırlı olsun. Silivri’de bulunuyor olsam da moralim yüksek, inancım tamdır. Hesap veremeyeceğim tek bir günümüz bile yoktur. Bugün burada hukuksuzca tutulmamın tek nedeni, asılsız iddialar ve iftiralardır. Şahsımla ilgili olarak, spor kulüplerine sponsorluk yapanlar üzerinden rant sağlandığı yönünde ortaya atılan dedikodular tamamen gerçek dışıdır ve ne yazık ki bu çirkin iftiralar yüzünden haksız yere Silivri’deyim. Ben sadece bu asılsız iddiaların değil, 50 yıllık onurlu hizmet hayatımın tamamının hesabını vermeye de hazır olduğumu her fırsatta ve her makamda dile getirdim. Çünkü hayatım milletimizin önünde, şeffaf ve tertemizdir. Unutmayın, bu mücadele sadece benim değil, hepimizin mücadelesidir. Adalet, hukuk ve demokrasi bir gün mutlaka kazanacaktır. Alnımız ak, başımız diktir! Birlikte daha güçlü yarınları inşa edeceğiz. 40 yılı aşkın süredir Büyükçekmece’ye hizmet etmek, hayatımın en büyük onuru oldu. Bu şehri gece gündüz çalışarak, sevgiyle büyüttük, emekle geliştirdik, dayanışmayla güçlendirdik. Bugün de aynı inançla söylüyorum ki umudu büyütmeye, halkımızla el ele yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu kentin gerçek sahibi halktır ve bizim yolumuz, halkın yoludur. Demokrasi, hukuk, adalet ve insan haklarına bağlı, ekonomisi güçlü, toplumu huzurlu bir Türkiye’ye olan inancımız tamdır. Bugün yaşadığımız sıkıntıların geçici olduğuna, çok kısa zamanda ülkemizin yeniden ayağa kalkacağına şüphemiz yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, demokrasimizi ve hukukumuzu güçlendirerek, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Gelecek, umut ve aydınlık dolu günler bizimle olacaktır. Bu vesileyle tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarıma yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. Aynı zamanda yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da imkanı sınırlı çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve eşit şartlarda eğitim alabilmesi için tüm çabalarımızla desteğimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Unutulmamalıdır ki, geleceğimizin teminatı genç nesillerimizin sağlam ve nitelikli eğitim almaları, yarının güçlü Türkiye’sinin temelini oluşturacaktır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm çocuklarımıza ve gençlerimize başarı, mutluluk ve aydınlık yarınlar getirmesini diliyorum. Allah bütün çocuklarımızı korusun. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.