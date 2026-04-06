Büyükçekmece Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı yapıldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, nisan ayı birinci toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıya encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, nisan ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. CHP Büyükçekmece Meclis Üyesi Hilmican Demir, 51 yılını belediyeciliğe adamış Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın uzun süreli tutukluklalarına dikkat çekerek, "Aradan geçen 10 aya rağmen hala iddianamenin hazırlanmamış olması; kişi özgürlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Hukukun temel ilkesi açıktır: Geciken adalet, adalet değildir" ifadesini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 96’ıncı yılı kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı tarafından kadın meclis üyelerine ve kadın mahalle muhtarlarına çiçek takdim edildi. Çiçek takdiminin ardından gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

Encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni dönemde bazı komisyonlara seçilen isimler şu şekilde oluştu:

"Meclis 1. Başkan Vekili Fatih Çınar (CHP), 2. Başkan Vekili Ayşe Banu Eraslan (CHP), Meclis Katiplikleri Nurcan Kalaycı (CHP), Fuat Ökcü (CHP), Encümen Üyelikleri Hasan Demir (CHP), Kaya Keskinkılıç (CHP), Yusuf Gösterici (CHP), Plan ve Bütçe Komisyonu Orhan Şahin (CHP), Seçkin Sarı (CHP) ve Ramazan Çaylı (Ak Parti), İmar Komisyonu Tarık Erdoğan (CHP), Kerem Ereke (CHP) ve Dinçer Gürbüz (Ak Parti), Ulaşım ve Trafik Komisyonu Hakan Küçük (CHP), Mustafa Büyükyılmaz (CHP) ve Fatih Mehmet Zehir (Ak Parti), Hukuk Komisyonu Hilmican Demir (CHP), Alev Orak (CHP) ve Enes Yılmaz (MHP), Tarife Komisyonu Nurcan Kalaycı (CHP), Orhan Şahin (CHP) ve Yusuf Karademir (Ak Parti), Harita Komisyonu Kerem Ereke (CHP), Fuat Ökcü (CHP) ve Yunus Mercanlı (AK Parti)"

CHP Meclis Üyesi Hilmican Demir, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle söz alarak şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünün, adaletin ve savunma hakkının en önemli temsilcileri olan avukatlarımızın gününü kutluyor; görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm hukuk emekçilerine saygılarımı sunuyorum. Avukatlık mesleği, yalnızca bir meslek değil; aynı zamanda adaletin tesisinde vazgeçilmez bir güvencedir. Savunma olmadan adil bir yargılamadan söz edilemez. Bu nedenle avukatlar, bireylerin haklarını korumanın yanı sıra toplumun adalet duygusunun da teminatıdır. Ancak ne yazık ki, bugün Avukatlar Günü’nü kutlarken, hukukun üstünlüğü ilkesinin ciddi şekilde tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz.19 Mart süreciyle birlikte yaşanan gelişmeler, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleri açısından toplumda derin kaygılar oluşturmuştur. Bilindiği üzere 51 yılını belediyeciliğe adamış Sayın Başkanımız Dr. Hasan Akgün ile birlikte Başkan Yardımcımız Ömer Kazancı, 31 Mayıs 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Aradan geçen 10 aya rağmen hala iddianamenin hazırlanmamış olması; kişi özgürlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Hukukun temel ilkesi açıktır: Geciken adalet, adalet değildir. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Sayın Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün yerine bizlerin, bu meclisin iradesiyle Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Ahmet Şahin, seçildikten çok kısa süre sonra 5 Temmuz 2025 günü gözaltına alınmış ve akabinde tutuklanmıştır. Yine Meclis Üyemiz Rıza Can Özdemir, 31 Mayıs 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, 30 Ekim 2025 tarihinde tahliye edilmiş olup yapılan yargılama sonucunda 5 Mart tarihinde beraat etmiş ve kararı kesinleşmiştir. Bir an evvel görevine iade edilmesi gerekmektedir. Hiç kimse, siyasi kimliği, görevi ya da görüşü ne olursa olsun; hukukun keyfi uygulamalarına maruz kalmamalıdır. Aynı şekilde yargı süreçleri şeffaf, hızlı ve adil bir şekilde yürütülmelidir. Bu yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının hukuk sistemine olan güveni açısından hayati önem taşımaktadır. Bugün Avukatlar Günü’nde bir kez daha altını çizmek isterim ki; güçlü bir demokrasi ancak bağımsız yargı ve etkin savunma ile mümkündür. Yargının 3 saç ayağından biri olan savunma makamı ise yalnızca bireylerin hakkını arayan bir mekanizma değil; aynı zamanda adaletin terazisini dengeleyen, hukukun keyfiliğe karşı en önemli güvencelerinden biridir. Avukatların özgürce görev yapabildiği, yargının baskıdan uzak olduğu bir sistem, hepimizin ortak güvencesidir. Bu vesileyle; adaletin herkes için eşit, tarafsız ve zamanında tecelli ettiği bir Türkiye temennisiyle tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü bir kez daha kutluyorum.’’