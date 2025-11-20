Büyükçekmece Belediyesi, 'En İyi Akıllı Şehir' ödülünün sahibi oldu

Büyükçekmece Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından gerçekleştirilen KentFest 2025’te ‘’En İyi Akıllı Şehir Yönetişimi Yapan Belediye’’ ödülünü aldı.

Büyükçekmece Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025’te ‘’En İyi Akıllı Şehir Yönetişimi Yapan Belediye’’ ödülünün sahibi oldu. Törende, Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından büyük bir emek ve vizyonla geliştirilen BÜCEP Mobil Uygulaması, "En İyi Akıllı Şehir Yönetişimi Yapan Belediye" ödülüne layık görüldü. Ödül, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Erçağ ile Bilgi İşlem Müdürü Başak Kılıç’a takdim edildi.

BÜCEP ile belediye hizmetleri parmağınızın ucunda

Büyükçekmece Belediyesi, KentFest 2025’te kazandığı "En İyi Akıllı Şehir Yönetişimi Yapan Belediye" ödülüyle dijital dönüşümdeki başarısını tescilledi. Vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir bir şekilde ulaşmasını sağlayan BÜCEP Mobil Uygulaması, kullanıcılarına belediye duyurularından yerel haberlere, etkinliklerden barınaktaki hayvanların sahiplenme bilgilerine kadar pek çok bilgiye tek dokunuşla erişim imkanı sunuyor. KentFest 2025’te elde edilen bu ödül, Büyükçekmece Belediyesi’nin akıllı şehircilik ve dijital yönetişimdeki vizyonunu ve yenilikçi yaklaşımını ortaya koyarken, hem hizmetleri vatandaş odaklı hale getiriyor hem de şehir yönetiminde teknolojinin etkin kullanımına örnek bir model oluşturuyor.