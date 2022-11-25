Büyükçekmece Belediyesi, 'Enerjide Yol Ayrımı' Çalıştayına ev sahipliği yapacak

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB), Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Enerjide Yol Ayrımı” konulu çalıştayı 27 Kasım Pazar günü Büyükçekmece’de gerçekleştirecek.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB), Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Enerjide Yol Ayrımı” konulu çalıştayı 27 Kasım Pazar günü Büyükçekmece’de gerçekleştirecek. CHP Balıkesir Milletvekili, Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı ve EMARÇEB Başkanı S.Hasan Arslan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün açılış konuşmalarının ardından, çalıştay sabah ve öğlenden sonra yapılacak iki oturumla devam edecek. Çalıştay’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu’nun da katılması bekleniyor.

“Yenilenebilir Enerji ve Geleceğimiz” konulu ilk oturumun moderatörlüğünü İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Saadet Nurullah Güleç yapacak. Çalıştayda, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi IPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin “İklim değişikliği ve Yenilenebilir Enerji”, Kadir Has Üniversitesi Enerji Sis. Mühendisliği Bölüm Başkanı Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEDS) Kurucu Yöneticisi Prof. Dr. Ş. Volkan Ediger “Yenilenebilir Enerjinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı Bülent Damar “Yenilenebilir Enerji Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?” başlıklı konularda bilgi verecek.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise “Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Projeleri” konuşulacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda, Enerji Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Faruk Telemcioğlu “Yenilenebilir Enerji ve Yerel Yöntemler”, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik “Bozkurt Belediyesi’nin Güneş Yalıtımları”, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu “Alaşehir Belediyesi’nin Jeotermal Enerji Uygulamaları”, Kırklareli Katı Birliği Çevre Mühendisi Gökçe Ekşioğulları “Kırklareli Belediyesi’nin Evsel Atık İle Enerji Dönüşümü” başlıklı konular konuşulacak.