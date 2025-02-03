Büyükçekmece Belediyesi depremzede Hatay'ı yalnız bırakmıyor

Büyükçekmece Belediyesi 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde Hatay’daki depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Büyükçekmece heyeti depremzede çocuklara yüzlerce mont ve bot dağıtırken, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren bir aile için de konteyner tahsis etti.

6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde Hatay’daki depremzedeleri unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, deprem bölgesine giderek deprem mağduru Hatay halkına desteğini sürdürdü. Büyükçekmece heyeti depremzede çocuklara yüzlerce mont ve bot dağıtırken, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren bir aile için de konteyner tahsis etti.

Bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldılar

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri Ahmet Şahin, Murat Erçağ, Rıza Can Özdemir, Kerem Ereke, 24. Dönem CHP milletvekili Süleyman Çelebi’den oluşan Büyükçekmece Belediyesi heyeti depremden zarar gören Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerini ziyaret etti. 6 Şubat 2023 tarihinden deprem olduğu andan itibaren Hatay’a destek veren Büyükçekmece Belediyesi, kentin yeniden ayağa kalkması için de desteklerini sürdürüyor. Ziyaret kapsamında CHP Hatay İl Başkanlığı, Defne Belediyesi, Samandağ Belediyesi, CHP Defne, Samandağ ve Payas ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Büyükçekmece Belediyesi, bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükçekmece heyetine CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Defne İlçe Başkanı Ozan Öfkeli, Defne Belediye Başkanı H. İbrahim Özgün, Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin eşlik etti.

Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılan prefabrik konutlar ziyaret edildi

Defne ve Samandağ ilçelerinde depremzede vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Akgün ve Büyükçekmece heyeti bu ilçelerdeki çocuklara mont, bot ve oyuncak dağıttı. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine de gıda kolisi götürüldü. Depremden hemen sonra evi yıkılan vatandaşlar için Büyükçekmece Belediyesi’nce yaptırılan prefabrik konutları da ziyaret eden Başkan Akgün ve beraberindeki heyet, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren bir aileye de konteyner tahsis etti. Heyet bölgedeki vatandaşlar ile de bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

"Hatay’dan elimizi hiç çekmedik"

Hatay ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Büyük depremin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. 6 Şubat 2023’te Güney’deki 11 ili sarsan korkunç depremle ülke ayağa kalktı. O günden beri hiç oturmadık, ayaktayız. Defne’deyiz, Samandağ’dayız, Hatay’dayız, Antakya’dayız sabahtan beri. 6 Şubat gecesi 2023 yılında buradaydık. Hiç elimizi çekmedik. Büyükçekmece ailesi olarak, Büyükçekmece Belediye ekipleri olarak, ben Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak Samandağ ve Defne ilçesinde Büyükçekmece ailemizden, yurt dışındaki kardeş şehirlerimizden, İstanbul’daki ve değişik yerlerdeki dostlarımızdan, iş insanlarımızdan elde ettiğimiz imkanlarla burada içinde bulunduğumuz 2 oda, 1 salon ve içindeki tuvaletinden, mutfağından, banyosundan oluşan prefabrik evleri yapmaya devam ettik. Büyük çapta gıda, giyim, eğitim her alanda halkımızın büyük desteğiyle, belediyemizin imkanlarını kullanarak büyük yardımlar yapmaya devam ettik. Bugün de burada bir evi daha teslim ederken burada bizi ağırlamak istediler. Biz de geldik, sohbet ettik. Çok mutlu olduk. Allah hepimize yardım etsin. Bugün onların, yarın bizim mi, başkalarının başına mı gelir? Biz bu yardımlaşma duygumuzu ebedi olarak unutmayız inşallah. Millet olarak asla unutmayız. Buradaki desteğimiz, buradaki yardımlarımız, buradaki çalışmalarımız Hatay’da, Defne’de, Antakya’daki çalışmalarımız hem devam edecek hem de halkımızın desteğini buraya akıtmaya gücümüz yettikçe devam edeceğiz. Depremin ikinci yılında hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır, sağlık diliyorum. Hastalar var hala. Tedavi görenler var. Şifa diliyorum.’’

"Ev yaptılar bize, eşyalar getirdiler, mutlu olduk ailecek"

Zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken Büyükçekmece Belediyesi tarafından tahsis edilen konteynerde yaşamaya başlayan Ray ailesi, Hatay’da depremzedelere verdiği destek için Başkan Akgün’e teşekkür edip, duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

Gülden Ray, "Büyükçekmece Belediye Başkanı sayın Dr. Hasan Akgün, eltime yardımcı oldu ve onun barınacağı bir ev gönderdi. Ona buradan çok teşekkür ediyoruz bizi unutmadığı için. Deprem unutulacak bir şey değil. Lütfen depremi aklımızda tutalım. Unutmayalım, unutturmayalım. İki yıl olmasına rağmen hala insanlar çadırda, konteyner kentlerde kalıyorlar. Söz verilen gibi hiç kimse, daha doğrusu yüzde üç, yüzde dört bile insan burada evine yerleşmiş değil. ‘’

Büyükçekmece Belediyesi’nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Sabahat Ray, "6 Şubat depreminde evimiz yıkıldı. Büyükçekmece belediye başkanımız bir şekilde ulaştı bize, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Bırakmadı bizi. Yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun, herkesten razı olsun. Ev yaptılar bize. Eşyalar getirdiler. Mutlu olduk ailecek. Sayın Başkanımız Hasan Akgün’e çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun. Elimizi bırakmadı."