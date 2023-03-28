Büyükçekmece Belediyesi depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin 11 kentte etkili olmasının ardından ilk gün Hatay’a giden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’yi derinden sarsan ve 51 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından bölgeye giden ilk yerel yönetimlerden biri olan Büyükçekmece Belediyesi, deprem bölgesinde kurduğu lojistik merkezi aracılığıyla depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtılırken, gerçek ihtiyaç sahipleri de belirlenerek yardımları yine belediye ekipleri tarafından kendilerini ulaştırılıyor. Çadır, konteyner, battaniye, uyku tulumu, kışlık giysi, temel gıda, hijyen malzemesi, su, tıbbi malzeme, jeneratör, elektrikli ısıtıcı, odun sobası ve tüp gibi yardım malzemelerini depremzedelere dağıtan Büyükçekmece Belediyesi, depremzede ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgileniyor. Ayrıca Ramazan ayı nedeniyle de bölge halkının oruç ibadetlerini sağlıklı şekilde yapabilmeleri için her türlü destek sağlanıyor.

Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları nöbetleşerek görev yapıyor

Ekipler kent merkezlerine uzak köylerdeki depremzede vatandaşları da ziyaret ederek talep ve sorunlarına çözüm üretiyor. Büyükçekmece belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının nöbetleşe görev yaptıkları deprem bölgesinde, Büyükçekmece Belediyesi’nin Lojistik Merkezi’ne gelen taleplerin karşılanması için koordineli bir çalışma yürütülüyor. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün uzman psikolog ve sosyologları depremzede ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenirken, bölgeye bir de geçici kütüphane kuruldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölgede sürdürülen çalışmaları yakından takip ediyor.